Werbeplakate sorgt für saubere Luft
Innovation

Werbeplakate sorgt für saubere Luft

02.10.25, 13:37
In Salzburg hängt seit Oktober ein besonderes Plakat: Es sieht aus wie Werbung, soll aber tatsächlich die Luftqualität verbessern. 

„Sieht aus wie Werbung, wirkt wie ein Wald.“

Mit diesem Spruch präsentiert die Salzburg AG ein Klimaplakat, das nach eigenen Angaben die Luft sauberer machen soll.

Verbessert aktiv die Luftqualität

Vorstandssprecher Michael Baminger erklärte: „Das Plakat verbessert aktiv die Luftqualität.“ Das 70 Quadratmeter große Plakat wurde am 1. Oktober an einer Fassade bei der Salzburger Staatsbrücke angebracht und bleibt dort für einen Monat.

Österreich-Premiere 

Laut Michael Frostel, Sprecher der Salzburg AG, handelt es sich um eine Österreich-Premiere. Die Technik dahinter soll dafür sorgen, dass die Fläche wie ein Luftfilter wirkt.

