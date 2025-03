Zehntausende Beschäftigte bekommen mehr Lohn

Einigung nach der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen.

Wien. Die Arbeitgeber der Kreditwirtschaft und die Gewerkschaft GPA haben sich am Dienstagabend in der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen auf eine Anhebung der Mindestgehälter um drei Prozent geeinigt. Die vereinbarte Kollektivvertragserhöhung für die rund 68.000 Beschäftigten des Finanzsektors tritt mit 1. April in Kraft.

Zudem wurde vereinbart, dass der Mindestbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge um 0,15 %-Punkte angehoben wird. Der Bankenverband bezeichnete die Einigung am Dienstagabend als "gerade noch vertretbaren Kompromiss aus Arbeitgebersicht" knapp über der Inflationsrate 2024 von 2,9 Prozent.