Dieses Model will nicht mehr schön sein

Andere versuchen mit allen Mitteln den Schönheitsidealen zu entsprechen, doch dieses Model möchte nicht mehr schön sein

Emily Adonna aus den USA weiß selbst, dass sie aufgrund ihrer Schönheit privilegiert ist. Doch, so findet das Model, gibt es auch einige Nachteile, die das Schön-Sein mit sich bringt. So meint die junge Amerikanerin, sie könne sich an keinen, ob erinnern, in dem sie nicht belästigt worden wäre.

"Bei mir akzeptieren die Leute normalerweise kein 'Nein' als Antwort, weil sie denken, ich sei etwas, das man besitzen kann", so das Model. "Ich wurde einmal für ein Job-Angebot abgelehnt, weil ich angeblich zu jung und zu schön war. Sie dachten, das würde die anderen Leute in der Branche ablenken."

Auch einen Anwalt hat die junge Frau vor kurzer Zeit angestellt, da die Belästigungen laut eigenen Angaben überhandnahmen. Auch ein riesiges Tattoo hat sich Adonna stechen lassen, "um ihre Schönheit zu zerstören".