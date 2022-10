Letzte Worte von Bub (4): Was ist, wenn ich ertrinke?

Bevor die Mutter ihren Jungen (4) zum Schwimmunterricht schickt, fragt dieser sie: "Was ist, wenn ich ertrinke?"

In den North Carolina, USA, kam es zu einem herzzerreißenden Zwischenfall. Eine junge Mutter machte ihren Bub (4) fertig, damit dieser zu seinem Schwimmunterricht gehen kann. Er fragte sie, was wäre, falls er ertränke. Die Mutter meint, dass das nicht passieren würde und fährt ihn zum Kurs.

Die Eltern müssen draußen warten, damit die Kinder nicht abgelenkt werden. Plötzlich klopft eine Dame mit Tränen in den Augen an das Auto der Mutter, in welchem sie wartete. Sofort stürmt sie in die Schwimmhalle hinein, um dann ihren Sohn leblos am Boden zu entdecken, wo er gerade eine Herz-Druck-Massage erhält. Im Krankenhaus konnte zwar wieder ein Herzschlag hergestellt werden, aber da war es schon zu spät. Der kleine Bub war bereits hirntot und starb kurze Zeit später. Die genauen Umstände, wie so etwas passieren konnte, sind unbekannt.