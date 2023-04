Paar pflanzt 2 Millionen Bäume, um zerstörten Wald wiederherzustellen

Dieses Projekt ist das Ergebnis einer ehrgeizigen Initiative, die Ende der 1990er Jahre von dem renommierten brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado und seiner Frau Lélia Deluiz Wanick Salgado ergriffen wurde.

Angesichts der Umweltzerstörung in und um eine ehemalige Rinderfarm, die Salgados Familie in der Nähe der Stadt Aimorés im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais gekauft hatte, beschlossen sie, das Anwesen in seinen natürlichen Zustand zu bringen.

Dutzende Baumarten gepflanzt

Im Laufe des Projekts wurden mehr als 290 Baumarten gepflanzt und die Rückkehr vieler Vogelarten, Säugetiere, Amphibien, Reptilien und Insekten erlebt. Salgado und seine Familie rekrutierten Arbeiter, sammelten Gelder und gründeten im April 1998 das Instituto Terra und haben inzwischen mehr als 2 Millionen Bäume gepflanzt, wodurch die Umwelt völlig verändert wurde.

Salgado sagt, er habe damit eine Antwort auf den Klimawandel gefunden. „Vielleicht haben wir eine Lösung. Es gibt ein einziges Wesen, das CO2 in Sauerstoff umwandeln kann, nämlich den Baum. Wir müssen den Wald neu bepflanzen."

„Wir müssen auf die Worte der Menschen auf dem Land hören. Die Natur ist die Erde und andere Wesen, und wenn wir keine spirituelle Rückkehr zu unserem Planeten haben, fürchte ich, dass wir kompromittiert werden.“