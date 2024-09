× In diesen überraschenden Lebensmitteln versteckt sich Alkohol

Dass in Rumkugeln Rum enthalten ist, dürfte niemanden überraschen. Doch Alkohol kann sich auch in einer Vielzahl von Lebensmitteln verstecken, oft ohne dass wir es erwarten.

Bei manchen Produkten verrät uns schon der Name, dass wir mit kleinen Mengen Alkohol rechnen müssen. Wie zum Beispiel bei einem Eierlikörkuchen oder Champagner-Pralinen. Doch auch viele andere Lebensmittel enthalten Alkohol, ohne dass wir etwas davon ahnen. Die wenigsten würden wahrscheinlich vermuten, dass sich die Substanz auch im Pizzateig, Fertigsuppen oder Backwaren versteckt. Erst ein genauer Blick auf die kleingedruckte Zutatenliste liefert den entscheidenden Hinweis.

Alkohol muss nicht immer gekennzeichnet sein

Für Menschen, die aus gesundheitlichen, religiösen oder persönlichen Gründen auf Alkohol verzichten möchten, ist es wichtig zu wissen, welche Lebensmittel Alkohol enthalten. Auch Kinder, Schwangere und stillende Frauen sollten keinen Alkohol konsumieren. Zudem ist Alkohol auch gesundheitsschädlich und kann sogar Krebs auslösen. Doch die Kennzeichnung von Alkohol ist nur in wenigen Fällen erforderlich. Die Kennzeichnungspflicht gilt nämlich nur dann, wenn Alkohol als Zutat verarbeitet wurde.

So muss er nicht aufgeführt werden, wenn Alkohol nur als „Trägerstoff“, wie beispielsweise für Aromen eingesetzt wird oder wenn Lebensmittel unverpackt verkauft werden. Auch wenn der Alkohol in der Zutatenliste vorkommt, kann er auf ganz unterschiedliche Weise erscheinen. So können die Bezeichnungen auch "Ethanol", "Ethylalkohol", „Äthanol“, „Trinkalkohol“ „E 334“ oder „E 1519“ lauten.

In diesen Lebensmitteln versteckt sich Alkohol

© Getty Images ×

Versteckter Alkohol findet sich besonders häufig in Fertiggerichten, Desserts und Süßigkeiten. Auch Salatdressings und Konfitüren sind betroffen. Bei folgenden Produkten sollten Sie vorsichtig sein:

Zimtschnecken zum Aufbacken

Milchbrötchen

Kefir und Kombucha

Weingummi

Cremeschnitten

Fertigsuppen

Weinsauerkraut

Saucen (z.B. Cocktailsauce)

Käsefondue

Fertigkuchen

Desserts wie Eis und Tiramisu

Fertiggerichte

Warum enthalten diese Produkte Alkohol?

Doch warum enthalten so viele Produkte Alkohol? Bei Backwaren kann der Alkohol im Teig durch den Gärprozess entstehen. Die Stärke im Getreide liefert Zucker, welche die Hefe in Kohlendioxid und Alkohol umwandelt. Der Alkohol ist zuständig für eine gute Kruste und die Aromabildung. Außerdem wirkt Alkohol bei Süß- und Backwaren als Konservierungsmittel. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher einen genauen Blick auf die Zutatenliste werfen und bei unverpackten Lebensmitteln und im Restaurant nachfragen.