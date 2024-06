Nicht weit weg: HIER gibt es das beste Eis der Welt

Im Rahmen des internationalen Gelato-Festivals wird alljährlich das beste Eis der Welt gekürt. 2024 gibt es das beste Eis in einem unserer Nachbarländer. Spoiler: Es ist nicht Italien!

Die sommerlichen Temperaturen werden von einem besonderen Verlangen begleitet: Die Lust auf Eis! Die Schlangen bilden sich vor den besten Eissalons des Landes, die Sitzplätze in der Sonne sind schon besetzt, und wer im Gefrierschrank noch ein freies Plätzchen findet, deckt sich mit einem Vorrat an leckerem Speiseeis ein. Fehlt nur noch eine Kugel von dem besten Eis der Welt. Und dieses finden wir tatsächlich nicht allzu weit weg.

Das beste Eis der Welt gibt es in...

Ungarn! An die Spitze der Gelato-Festival-Weltrangliste 2024 hat die Fachjury Ádám Fazekas von der Budapester Konditorei Fazekas gewählt. Mit 227 Punkten und drei Kronen setzte sich der ungarische Eismacher an die Spitze des internationalen Podiums. Bereits 2021 gewann Fazekas den Gelato Festival World Masters Wettbewerb und belegte 2022 den zweiten Platz in der Weltrangliste. Besonders überzeugen konnte er dieses Jahr mit seinem Himbeer-Pistazien-Eis.

Auf Platz zwei landet Italien mit Giovanna Bonazzi von der Eisdiele La Parona del Gelato in Verona. Der dritte Platz geht an Savannah G. Lee von Savannahs Gelato Kitchen in San Francisco.

Der internationale Wettbewerb wird seit 2011 jährlich veranstaltet, und die aus mehreren hundert Experten bestehende Jury hat seither die Kreationen von über 8.000 Eismachern verkostet. In diesem Jahr nahmen über 1.200 Teilnehmer aus Europa, Nordamerika, Afrika und Asien an der Veranstaltung teil.