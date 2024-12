So viele Kalorien stecken in Ihrem Weihnachtsessen

Knusprige Gans, saftiger Karpfen und süße Vanillekipferl – die Weihnachtszeit ist ein Fest der Genüsse. Doch welche Gerichte beim Weihnachtsessen sind die größten Kalorienbomben? Unser Ranking zeigt die Kalorien-Hits & gibt Tipps für bewussten Genuss.

Weihnachten ist die Zeit der köstlichen Genüsse – doch wie viele Kalorien stecken eigentlich in den klassischen Festtagsgerichten? Von Gänsebraten über Karpfen, Raclette und Sachertorte – die Leckereien haben es in sich! Wir haben typische Weihnachtsessen aus Österreich und Deutschland analysiert und ein Ranking erstellt: Welche Speisen sind die größten Kalorienbomben, und welche Klassiker sind vergleichsweise "leichter"?

Weihnachtsessen: So viel Kalorien steckt in den Weihnachtsgerichten

Gänsebraten mit Blaukraut und Knödeln (ca. 1.200 kcal pro Portion): Die Gans ist auch in Österreich beliebt und ein echter Kalorienklassiker, vor allem durch die knusprige Haut und reichhaltige Beilagen. Fondue mit Käse oder Fett (ca. 1.000 kcal pro Portion): Auch in Österreich kommt Fondue gerne auf den Tisch – der hohe Fett- und Käseanteil treibt die Kalorien in die Höhe. Gefüllter Truthahn (ca. 950 kcal pro Portion): Besonders beliebt in Österreich, häufig mit Semmelfüllung und Bratensaft serviert – ein deftiges Hauptgericht für die Festtage. Raclette (ca. 800 kcal pro Portion): Auch bei unseren Nachbarn ist Raclette ein beliebtes Weihnachtsgericht, das durch Käse und Beilagen wie Brot und Kartoffeln punktet. Karpfen gebacken oder "Blauer Karpfen" (ca. 600–700 kcal pro Portion): Der klassische Weihnachtsfisch in Österreich – vor allem die panierte Variante treibt die Kalorien durch die Kruste und Beilagen wie Kartoffelsalat nach oben. Grünkohl mit Kassler oder Pinkel (ca. 500–700 kcal pro Portion): Auch bei den Alpenbewohnern beliebt, je nach Beilagen leicht oder kalorienreich. Würstchen mit Kartoffelsalat (ca. 600 kcal pro Portion): In Österreich eher seltener, aber auch hier ein beliebtes, "leichtes" Weihnachtsgericht. Sachertorte (ca. 450–500 kcal pro Stück): Das österreichische Dessert-Highlight darf bei den Weihnachtsfeiertagen nicht fehlen. Pro Stück ein kalorienreicher Genuss! Vanillekipferl und Plätzchen (ca. 400–500 kcal pro Portion): Die süßen Klassiker der Weihnachtsbäckerei summieren sich über die Feiertage schnell zu einer Kalorienfalle.

Genießen Sie Ihr Weihnachtsessen ohne Reue

Ob Karpfen, Sachertorte oder gefüllter Truthahn – auch in Österreich stehen kalorienreiche Köstlichkeiten an Weihnachten auf dem Tisch. Doch mit ein paar bewussten Entscheidungen, wie kleineren Portionen, fettärmeren Zubereitungen oder kalorienarmen Beilagen, lässt sich das Festessen etwas leichter gestalten. Wichtig bleibt jedoch: Der Genuss und das Beisammensein mit Familie und Freunden stehen an Weihnachten im Mittelpunkt – gönnen Sie sich Ihre Lieblingsgerichte ohne Reue!