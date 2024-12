Weihnachtsessen: Diese Lebensmittel-Kombis ruinieren Ihren Magen

Weihnachtsessen kann durch ungünstige Lebensmittelkombinationen schwer im Magen liegen. Wer Verdauungsprobleme vermeiden möchte, sollte die Kombination folgender Lebensmittel vermeiden.

Das Weihnachtsessen gehört für viele zu den festlichen Höhepunkten der Feiertage. Doch die üppigen Speisen können den Magen schnell überfordern, insbesondere wenn bestimmte Lebensmittel in ungünstigen Kombinationen serviert werden. Die häufige Mischung von fettigen, stärke- oder zuckerreichen Gerichten führt dabei oft zu einem unangenehmen Völlegefühl, Blähungen oder Trägheit.

Weihnachtsessen: Diese Lebensmittelkombinationen belasten die Verdauung enorm

1. Fette Soßen und stärkehaltige Beilagen

Eine der schwersten Kombinationen für die Verdauung ist die Verbindung von fettreichen Soßen – wie Bratensoßen oder Oberssaucen – mit stärkehaltigen Beilagen wie Kartoffelklößen, Kartoffelpüree oder Nudeln. Fett verlangsamt die Magenentleerung und erschwert die Aufspaltung von Stärke, was den Magen-Darm-Trakt stark beansprucht. Die Folge sind ein unangenehmes Völlegefühl und Trägheit.

2. Fettiges Fleisch mit süßen Beilagen

Gerichte wie Gänse- oder Schweinsbraten in Kombination mit süßen Beilagen wie karamellisiertem Blaukraut oder Preiselbeersauce sind ein häufiger Auslöser für Verdauungsprobleme. Fettiges Fleisch erfordert ohnehin eine längere Verdauungszeit, und Zucker in den Beilagen kann die Gärung im Darm fördern, was zu Blähungen führt.

3. Alkohol und fettreiche Speisen

Ein Klassiker auf vielen Weihnachtstafeln ist die Kombination von fettreichen Gerichten mit Alkohol, etwa Bier, Glühwein oder hochprozentigen Spirituosen. Alkohol hemmt die Fettverdauung und belastet zusätzlich die Leber, die gleichzeitig Fett und Alkohol verarbeiten muss. Dies kann ein unangenehmes Gefühl von Schwere und Völlegefühl hervorrufen.

4. Desserts mit Schlagobers nach einem schweren Hauptgang

Ein reichhaltiges Hauptgericht, gefolgt von einem Dessert mit viel Schlagobers, Butter oder Schokolade, ist eine Verdauungsbremse. Diese Kombination überfordert den Magen-Darm-Trakt, da Fett und Zucker besonders schwer abzubauen sind. Oft führt dies zu einem unangenehmen Gefühl von Überfüllung und Müdigkeit.

5. Mehrere eiweißreiche Komponenten

Weihnachtsmenüs enthalten oft mehrere proteinreiche Speisen in verschiedenen Gängen, etwa Vorspeisen mit Käse und Hauptspeisen mit Fleisch oder Fisch. Diese Kombination ist schwer verdaulich, da eiweißintensive Lebensmittel viel Magensäure und Enzyme benötigen. Werden sie in mehreren Gängen kombiniert, erhöht sich die Belastung für den Magen.

Wer die typischen Verdauungsprobleme nach dem Weihnachtsessen vermeiden möchte, sollte auf die Wirkung dieser Kombinationen achten – denn oft liegt das Problem nicht in der Menge, sondern in der Mischung.