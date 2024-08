× Studie enthüllt: Darum werden Orangen im Netz verkauft

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Orangen, Zitronen und Co. im Netz verkauft werden? Laut einer neuen Studie steckt dahinter ein ganz bestimmter Grund.

Im Supermarkt gibt es viele Obst- und Gemüsesorten, die im Netz verkauft werden. Oft wird das nicht großartig hinterfragt und einfach so hingenommen. Doch dahinter steckt verkäuferisches Kalkül, wie eine neue Studie zeigen konnte. Orangen, Zitronen, Limetten und Co. kommen immer in ein farblich passendes Netz – bei Zitronen ist es gelb, bei Orangen ist es orange und bei Limetten meistens grün. Dank einer optischen Illusion verkaufen sich diese Früchte dann besser.

Farben beeinflussen unsere Kaufentscheidung

© Getty Images ×

Der Wahrnehmungspsychologe Prof. Dr. Karl Gegenfurtner von der Justus-Liebig-Universität Gießen veröffentlichte in der Fachzeitschrift „i-Perception“ vor kurzem eine Studie, die den Zusammenhang zwischen den farblichen Netzen und der Kaufentscheidung genauer untersucht. Als Grundlage für die Studie diente eine private Erfahrung des Forschers. Im Supermarkt kaufte er Orangen im Netz, die total reif und appetitlich aussahen. Zu Hause angekommen machte Gegenfurtner jedoch eine traurige Entdeckung: Die Früchte waren noch grün und unreif. Dem Phänomen wollte der Wissenschaftler auf den Grund gehen.

Optische Täuschung steckt dahinter

Dass die Farben im Netz intensiver aussehen, ist auf eine Wahrnehmungstäuschung, die als Farbassimilation oder auch Konfetti-Illusion bekannt ist, zurückzuführen. Objekte nehmen dabei anscheinend den Farbton eines darübergelegten Musters an. Um das zu beweisen, erstellte der Forscher eine Grafik, bei der er das Obstnetz virtuell nachstellte. Dafür legte er die unreife Orange hinter ein sogenanntes Munker-Netz mit orangefarbenen Linien. Der verblüffende Effekt: Plötzlich verschwand der grünliche Farbton der Orange und die wahrgenommene Farbe der Frucht gleicht sich der des Netzes an.

Über dieses Phänomen wissen auch die Supermärkte Bescheid, die diesen Trick nutzen, um die Früchte besser zu verkaufen. Das nächste Mal sollten Sie beim Einkauf also ganz genau hinsehen und sich nicht täuschen lassen!