Im "Delicious" in Simmering werden Schnitzel, Burger & Co. mit Bitcoins bezahlt

Im Restaurant "Delicious" können Gäste ihre Rechnung nicht nur mit traditionellen Zahlungsmethoden, sondern auch mit Bitcoin begleichen.

Es klingt wie Zukunftsmusik, doch auf der Simmeringer Hauptstraße 52 ist sie schon Realität: Im Restaurant "Delicious" wird nicht nur gutes Essen serviert – hier kann auch mit Bitcoin bezahlt werden. Inhaber Paul Music hat das Lokal von einem bodenständigen Wirtshaus in ein digitales Erlebniszentrum für Krypto-Fans verwandelt und lockt damit die Bitcoin-Community aus Wien und ganz Österreich an.

Der Clou: Im "Delicious" steht ein Bitcoin-Bankomat, an dem Gäste direkt vor Ort Bitcoins kaufen können, um damit ihren Kaffee, ihr Schnitzel und vieles mehr zu bezahlen.

Treffpunkt für Bitcoiner und Interessierte

Besonders praktisch für Gäste: Delicious nutzt das Lightning-Netzwerk, eine innovative Technologie, die Bitcoin-Transaktionen blitzschnell und kostengünstig macht. Wer mit Bitcoin über Lightning bezahlt, erhält sogar einen Rabatt von 10 Prozent – ein echter Anreiz für die Krypto-affine Kundschaft und ein Schritt hin zur Alltags-Adoption der digitalen Währung.

„Wir möchten zeigen, dass Bitcoin im Alltag funktioniert“, erklärt Music. Neben österreichischen Klassikern wie Cordon Bleu und saisonalen Köstlichkeiten erwartet die Gäste hier auch ein innovatives Konzept, das traditionelle Küche mit moderner Technik verbindet.

Für Paul Music ist Bitcoin nicht nur eine Bezahlmethode, sondern eine Leidenschaft. Regelmäßig finden im "Delicious" Bitcoin-Stammtische statt, die Interessierte und erfahrene Bitcoiner in lockerer Atmosphäre zusammenbringen. „Wir wollen einen Raum schaffen, in dem Bitcoin nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert wird“, betont Music. Auch Einsteiger, die sich erstmals mit dem Thema beschäftigen, sind herzlich willkommen: Für sie gibt es Einführungsvorträge, bei denen Fragen gestellt und erste Schritte in die Welt des Bitcoins gewagt werden können.

Paul Music und sein Team sind überzeugt, dass die Zukunft der Gastronomie in der Integration moderner Zahlungsmethoden liegt. „Wir wollen zeigen, dass Bitcoin für alle da ist – egal, ob sie erfahren oder neugierig sind“, sagt er.