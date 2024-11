Wiener Traditionskaffeehaus schafft Milch ab

Im traditionsreichen Café Landtmann macht die Milch einen Tag lang Urlaub. Stattdessen wird für alle Gerichte, Mehlspeisen und Kaffeespezialitäten auf eine pflanzliche Alternative gesetzt.

Ob traditionsreiche Kaffeehaus-Institution oder moderne Brew Bar – allein in der Wiener Kaffee-Hochburg gibt es fast 1.000 Cafés (Statista, 2023). Die Wiener Kaffeehauskultur zeichnet sich durch eine ganz besondere Atmosphäre aus. Typische Merkmale sind etwa Thonetstühle, Zeitungstische, unfreundlich-charmante Kellner und die wichtigste Zutat für Mehlspeisen, Heißgetränke und Co.: Kuhmilch. Doch genau davon verabschiedet sich jetzt das Café Landtmann – zumindest für einen Tag. Am Freitag, den 8. November, serviert das Kaffeehaus am Universitätsring – das als eines der ältesten der Bundeshauptstadt gilt – ausschließlich Hafermilch.

„Baba Kuhmilch, servus Haferdrink!“

Vom klassischen Frühstück über die nachmittägliche Mehlspeise bis hin zu herzhaften Hauptgerichten – alles auf der neu kreierten Menükarte wird mit Produkten von Oatly und komplett ohne tierische Lebensmittel zubereitet. Sogar der berühmte Guglhupf bekommt für den Tag ein pflanzliches Makeover.

Im Café Landtmann werden Melange & Co. einen Tag lang ausschließlich mit Hafermilch serviert © Getty Images ×

Berndt Querfeld, Geschäftsführer des Café Landtmann, sieht dem milchfreien Tag gelassen entgegen. Er macht sich keine Sorgen, damit die Stammgäste zu verärgern, sondern betrachtet den Tag als positives Statement: „Wir im Landtmann sind schon immer offen für neue und innovative Produkte und Projekte – auch mit dem Bewusstsein, dass wir damit auf Kontroversen stoßen können. Am 8. November auf tierische Produkte zu verzichten, soll ein Statement sein und Bewusstsein dafür schaffen, dass wir selbst in einem Traditionshaus wie unserem, ein umfassendes Angebot ohne Milchprodukte anbieten können und es keinem unsere Gäste an etwas fehlen wird – ganz im Gegenteil, Genuss und Freude sollen wie jeden Tag im Mittelpunkt des Besuchs bei uns sein.”

Tradition und Plant-based müssen sich nicht ausschließen

Mit der besonderen Aktion möchten Oatly und das Café Landtmann ein Zeichen setzen und Bewusstsein dafür schaffen, dass unser Ernährungsverhalten das Klima massiv beeinflusst: Ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen kommen aus dem Lebensmittelsektor, ungefähr die Hälfte davon aus der Tierhaltung. Daher ist Oatly davon überzeugt, dass eine Umgestaltung der Lebensmittelindustrie notwendig ist, um eine Chance gegen die Klimakrise zu haben. Das Unternehmen setzt sich immer wieder für eine nachhaltigere, pflanzenbetontere Ernährung ein. Ziel ist es zu zeigen, wie einfach und vor allem lecker es sein kann, sich pflanzlich zu ernähren – sogar in traditionellen Lokalen, welche fast ausschließlich noch auf tierische Produkte zurückgreifen.