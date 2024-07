× In ganz Österreich: Austro-Promis verteilen heute Gratis-Würstel

Am Amazon Prime Day (16.7.-17.7.) warten auf österreichische Prime-Mitglieder nicht nur hunderttausende Deals, sondern auch die gratis Prime-Wurst an auserwählten Würstelständen.

Von 16. Juli bis 17. Juli findet der 10. Prime Day statt – Amazons 48-stündiger Schnäppchen-Event exklusiv für Prime-Mitglieder – mit hunderttausenden Angeboten in allen Produktkategorien, wie Kleidung, Elektronik, Haushalt und Küche, uvm. von Top-Marken sowie kleinen und mittleren Unternehmen - auch aus Österreich.

Zu dem Anlass ist auch wieder die „Prime-Wurst“ am Start. Die „Prime-Wurst“ wird am Prime Day an 16 ausgewählten Würstelständen in allen Bundesländern kostenlos für Prime-Mitglieder zu verkosten sein – so lange der Vorrat reicht. Gegrillt und verteilt wird sie mit prominenter Unterstützung von Toni Polster, Silvia Schneider, Satansbratan, Billie Steirisch und Sonnenscheincatering.

© Maximilian Lottmann (picdrop.com) ×

Prominente Unterstützung

Am Dienstag (16. Juli) grillt das Weltrekord-Team bestehend aus Publikumslieblingen wie Silvia Schneider, Satansbratan, Toni Polster, Sonnenscheincatering und Billie Steirisch persönlich in Wien, Stockerau, Linz und Graz.

Fußball-Legende Toni Polster ist am 16.7. von 12-14 Uhr am Würstelstand zum Kaiser in der Krugerstraße vor Ort.

ist am 16.7. von 12-14 Uhr am Würstelstand zum Kaiser in der Krugerstraße vor Ort. Influencer Satansbratan tritt seinen Dienst als Grillmeister am 16.7. von 17-19 Uhr bei Hermanns Würstelstand in der Stiftgasse an.

tritt seinen Dienst als Grillmeister am 16.7. von 17-19 Uhr bei Hermanns Würstelstand in der Stiftgasse an. Die Wödrekord-Wurst, gegrillt von TV-Beauty Silvia Schneider , gibt es 16.7. von 17-19 Uhr beim Würstltreff Gschwandtner in Linz.

, gibt es 16.7. von 17-19 Uhr beim Würstltreff Gschwandtner in Linz. TikTok-Star Billie Steirisch belebt den Grazer Hauptplatz am Standl 5 am 16.7. von 17.30-19.30 Uhr.

belebt den Grazer Hauptplatz am Standl 5 am 16.7. von 17.30-19.30 Uhr. Comedian Sonnenscheincatering kehrt in seine Heimat Niederösterreich zurück, um sich als Würstlbrater an Wolf`s Würstelstand am 16.7. von 15-17Uhr zu beweisen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Prime-Wurst in den Varianten vegan oder Käsekrainer von 16.7.-17.7. an ausgewählten Würstelständen in ganz Österreich zu den angeführten Öffnungszeiten zu schnappen!

Niederösterreich

Wolf´s Würstelstand | Parzelle, Bahnhofplatz 82, Stockerau | 10.30-21 Uhr

Burgenland

Franz Streetfood | EO OBERWART, Europastraße 1-2, Oberwart | 9-19 Uhr

Oberösterreich

Würsteltreff Gschwandtner | Kärntnerstraße 16s, Linz | 10-19 Uhr

Steiermark

Bellys | Hauptplatz Stand 374, Graz | 18.30-2 Uhr

Standl 5 | Hauptplatz Stand 5, Graz | 10-19.30 Uhr

Kärnten

Romans Imbiss | Lodengasse 28, Klagenfurt | DI 10-17 Uhr, MI 10-2 Uhr

Salzburg

Heisse Kiste | Schwarzstraße 4, Salzburg | DI 19-02 Uhr, MI 19-4 Uhr

Tirol

Siedepunkt Innsbruck | Maria-Theresien-Straße 18, Innsbruck | 18.30-2 Uhr

Vorarlberg

McGrill Bregenz | Schweizer Straße, Bregenz | 16-23 Uhr

Wien

Zum Kaiser Würstelstand | Krugerstraße 1, 1010 Wien| 10-2 Uhr

Zum Hohen Markt Würstelstand | Hoher Markt ggü 8, 1010 Wien |10-2 Uhr

Kaiserzeit Würstelstand | Augartenbrücke, 1020 Wien |11-22 Uhr

Hermanns Würstelstand | Stiftgasse 5-7, 1070 Wien |10-00 Uhr

Würstelstand Alles Walzer Alles Wurst | Quellenstraße 85, 1100 Wien| 10-2 Uhr

Zur Ostbahnfini | Schemmerlstraße 72, 1110 Wien | 9-19 Uhr

Würstelstand Leo | Döblinger Gürtel 2, 1190 Wien | 10-4 Uhr

Große Spendenaktion

10.000 Prime-Würste spendet Amazon an die Tafel Österreich und die Team Österreich Tafel in Graz, die anschließend über diese gemeinnützigen Organisationen ausgegeben werden. In Graz unterstützen auch Mitarbeiter:innen des lokalen Forschungs- und Entwicklungszentrums bei der Ausgabe der „Prime Würste“ an Bedürftige. Darüber hinaus spendet der Standort 5.000 Euro an die Einrichtung des Roten Kreuzes Graz-Stadt.