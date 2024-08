Swifties aufgepasst! Hier kriegen Konzertbesucher gratis Drinks, Burger & Co.

190.000 Taylor Swift-Fans sind am Boden zerstört. Nach der Absage der Wiener Konzerte des Amerikanischen Superstars in Wien, sitzt der Schock und die Trauer bei den Swifties tief. Museen und Lokale haben sich als Trostpflaster nette Aktionen überlegt.

Am Donnerstag um etwa 19:20 Uhr hätte es endlich losgehen sollen: Taylor Swift sollte den Auftakt zu den ersten von drei Konzerten im Ernst-Happel-Stadion geben. Insgesamt waren 190.000 Tickets verkauft worden, und ganz Wien war bereits seit Wochen im Swift-Fieber. Doch am Mittwoch kam die schockierende Nachricht: Alle Wien-Konzerte wurden ohne Ersatztermine abgesagt.

Trostpflaster für Swifties

Viele Fans waren aus anderen Bundesländern, Nachbarländern und sogar von anderen Kontinenten angereist, um Taylor Swift live zu erleben. Die gute Nachricht: Einige Lokale und Unternehmen haben sich nun kleine Trostpflaster für Swifties überlegt:

1. Gratis Eintritt in die Albertina

Nach der Absage der Taylor-Swift-Konzerte lädt die Albertina alle Ticketinhaber ein, das Museum kostenlos zu besuchen. Die Aktion gilt ab sofort bis Sonntag, den 11. August. Mit einem Ticket der abgesagten Konzerte kann man an allen Albertina-Standorten kostenfrei eintreten.

2. Gratis Burger

Die Restaurantkette "Le Burger" möchte allen Swifties etwas gutes tun und bietet Ticketinhabern daher in allen Filialen von Donnerstag bis Samstag einen kostenlosen Burger an. Die Aktion des gratis Burgers kann nur am Tisch im Lokal in Anspruch genommen werden (Reservierung empfohlen) und der gratis Burger ist pro Person und pro Ticket nur 1 x einlösbar.





3. Gratis Drinks

Der "Golden Harp Irish Pub" in der Johannesgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk verspricht jeden Buscher des Konzerts, ein Ticket vorzeigt, ein kostenloses Getränk. Zudem gibt es an den drei geplanten Konzertabenden Mitsing-Events und am Freitag ein Pub-Quiz rund um Taylor Swift.

Eine ähnliche Aktion gibt es auch im "Ulrich & Erich". Das Wiener Restaurant hat die Initiative "Bubbles for your Troubles“ ins Leben gerufen. An den Tagen der abgesagten Konzerte können Ticketinhaber ein Glas pinken Sprudel kostenlos genießen.





4. Gratis feiern

Statt im Stadion können Konzertbesucher am Donnerstag, Freitag und Samstag im Wiener Szeneclub "U4" zu Taylor Swift-Songs feiern. Für alle Personen mit Konzertticket ist der Eintritt gratis.