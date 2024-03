Knusprig-flaumige Waffel-Rezepte

Waffeleisen an, denn im Folgenden warten süße Waffel-Rezepte darauf, von Ihnen vernascht zu werden!

Kokos-Waffeln mit Lemon Curd und Baiser

Zutaten für 4-6 Personen

Für die Waffeln:

2 Eier

120 ml Milch

50 g geschmolzene Butter

1 TL Bio-Zitronenabrieb

2 EL Zucker

100 g Mehl

1 TL Backpulver

3 EL Kokosraspel

2 EL Butterschmalz

Für das Baiser und zum Servieren:

120 g Zucker

2 Eiweiß

1 Prise Weinstein-Backpulver

150 g Lemon Curd

Zubereitung * LEICHT * 45 MIN

1. Die Eier trennen. Das Eigelb mit Milch, Butter, Zitronenabrieb und Zucker verrühren. Mehl mit Backpulver und Kokosraspel mischen und einarbeiten. Das Eiweiß steifschlagen und zum Schluss vorsichtig unterheben.

2. Den Backofen auf 60 °C Heißluft vorheizen. Ein Waffeleisen vorheizen, nacheinander mit je etwas Butterschmalz einfetten und je Waffel 2-3 EL Teig hineingeben. Schließen und in je ca. 4 Minuten zu Waffeln ausbacken. Im Ofen warmhalten.

3. Für das Baiser den Zucker mit 60 ml Wasser in einem Topf aufkochen lassen. Den Sirup weiter erhitzen, bis das Zuckerthermometer 120 °C anzeigt.

4. Das Eiweiß mit dem Weinstein-Backpulver in einer Schüssel steifschlagen. Den Sirup in dünnem Strahl einlaufen lassen und weiterschlagen, bis der Eischnee dicklich und glänzend wird.

5. Zum Servieren die Hälfte der Waffeln mit je etwas Baiser bestreichen und mit dem Brülierbrenner abflämmen. Lemon Curd darüber verteilen und eine zweite Waffel auflegen. Zum Servieren in Stücke schneiden.

Buchweizen-Waffeln mit Avocado-Kakaocreme

Zutaten für 4-6 Personen

Für die Avocado-Schokocreme:

2 Avocados

50 g Kakaopulver

1 EL Vanillezucker

1 Msp. Zimtpulver

3 EL Agavendicksaft

50 ml Milch

Für die Waffeln:

100 g Buchweizenmehl

80 g Mehl

30 g Speisestärke

1 TL Backpulver

100 g Butter

50 g Zucker

3 Eier

200 ml Milch

1 Prise Salz

Öl für das Waffeleisen

Außerdem:

Beeren nach Wahl und Saison

1 EL Staubzucker

Zubereitung * LEICHT * 60 MIN

1. Die Avocados schälen, halbieren, jeweils den Kern entfernen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. In einen Mixer geben und mit Kakaopulver, Vanillezucker, Zimt, Agavendicksaft und Milch fein pürieren. In eine Schale füllen und kalt stellen.

2. Beide Mehlsorten, Stärke und Backpulver mischen. Butter und Zucker schaumig schlagen und nach und nach die Eier einarbeiten. Mehlmischung und Milch in mehreren Portionen dazugeben und alles gut verrühren. Zum Schluss das Salz ergänzen.

3. Ein Waffeleisen vorheizen und mit je etwas Öl fetten. Aus dem Teig in je 3-4 Minuten 8-10 Waffeln ausbacken. Fertige Waffeln auf einen Teller geben oder nach Belieben kurz im Ofen (80° C) warm halten.

4. Beeren verlesen, putzen, waschen, trockentupfen und gegebenenfalls schneiden. Mit etwas Creme auf den Waffeln verteilen, alles leicht mit Staubzucker bestäuben und servieren.

Sacher-Waffeln

Zutaten für 4-6 Personen

Für die Waffeln:

125 g weiche Butter (plus für das Waffeleisen)

125 g Zucker

3 Eier

120 g Mehl

1 TL Backpulver

1 TL Zimtpulver

1 EL Kakaopulver

50 g Haselnüsse, gemahlen

Für das Kirschkompott:

720 ml Schattenmorellen aus dem Glas

2 EL Vanillezucker

Abrieb und Saft von 1/2 Bio-Orange

2 TL Speisestärke

1 EL Kirschwasser

Außerdem:

200 ml Obers

1 EL Staubzucker + Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung * LEICHT * 1 h 05 MIN

1. Butter mit Zucker cremig rühren. Nach und nach die Eier dazugeben und alles schaumig mixen. Mehl, Backpulver, Zimt, Kakao und Nüsse vermischen und gleichmäßig unter die Schaummasse rühren.

2. Kirschen gut abtropfen lassen und dabei den Saft auffangen. Vanillezucker mit Kirschsaft, Orangensaft und Abrieb in einem Topf aufkochen lassen. Stärke mit wenig Wasser glattrühren und unter Rühren zum Saft geben. Einige Minuten dicklich einkochen lassen. Kirschen und Kirschwasser zugeben und alles aufkochen. Von der Hitze nehmen und abkühlen lassen.

3. Obers mit Staubzucker steifschlagen. Das Waffeleisen mit etwas Butter einfetten, jeweils etwa 2 EL von der Masse in die Mitte geben und goldbraun hacken. Waffeln mit Kirschkonpott und Schlagobers auf Tellern anrichten, mit Staubzucker bestäuben und servieren.

Schokoladen-Walnuss-Waffeln

Zutaten für 6-8 Personen

80 g Walnüsse

3 EL Ahornsirup

125 g weiche Butter

70 g Zucker

1 EL Vanillezucker

Salz

3 Eier

1/2 TL Vanilleextrakt

250 g Mehl

1 TL Backpulver

120 ml Milch

3 cl Amaretto

100 g Crème fraîche

80 g Schokoladentropfen

Pflanzenöl für das Waffeleisen

Außerdem:

150 g Obers

1 1/2 EL Vanillezucker

Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung * LEICHT * 60 MIN

1. Die Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett kurz rösten. Den Ahornsirup zugeben und die Nüsse darin 1-2 Minuten unter ständigem Rühren karamellisieren. Anschließend auf ein Stück Backpapier geben und auskühlen lassen.

2. Die weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz cremig rühren, dann die Eier einzeln jeweils gut unterrühren und den Vanilleextrakt untermischen. Das Mehl mit dem Backpulver sieben. 3. Die Milch mit dem Amaretto vermischen und abwechselnd mit der Mehlmischung und dem Crème fraîche unter den Teig rühren. Zum Schluss die karamellisierten Walnüsse und Schokoladentropfen unterheben.

4. Ein Waffeleisen mit Öl fetten, jeweils ca. 1 kleinen Schöpflöffel Teig hineingeben und zu einer rechteckigen Waffel ausbacken. Auf diese Weise den gesamten Teig verbacken.

5. Das Obers mit dem Vanillezucker steifschlagen. Die Waffeln auf Teller stapeln und nach Belieben mit Staubzucker bestäuben. Jeweils mit etwas Obers toppen und servieren. Übriges Obers separat dazu reichen.