× Unwiderstehlich gut: Kaffee-Desserts mit Koffein-Kick

Kaffee ist nicht nur unser ständiger Begleiter in der Tasse. Auch am Dessertteller besticht Kaffee mit all seinen wunderbar aromatischen Facetten. Coffeelicious!

Pavlova-Tropfenkuchen mit Kaffee © Adobe Stock × Zutaten für 4 Personen Für die Ganache: 100 g Zartbitter-Schokolade

50 g Nuss-Nougat-Creme

150 ml Obers

1 Prise Salz

100 g feiner Zucker

1/2 TL Zitronensaft

100 g gesiebter Staubzucker

Braune Lebensmittelfarbe Für die Kaffeecreme: 1 EL Espressogranulat

150 g Frischkäse

90 g weiche Butter

40 g gesiebter Staubzucker

1/2 TL Vanilleextrakt Außerdem: 2 EL geröstete und gehackte Haselnüsse Zubereitung * mittel * 1 h 50 MIN + 4 h kühlen Für die Ganache die Schokolade hacken und mit der Nuss-Nougat-Creme in eine hitzebeständige Schüssel geben. Obers aufkochen, über beides gießen und 2-3 Minuten stehen lassen. Anschließend mit einem Spatel gut vermengen. Butter in Stücken portionsweise unterrühren und die Masse mit dem Pürierstab homogenisieren. Mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche abdecken und die Ganache mindestens 4 Stunden kühlstellen. Inzwischen für die Baisermasse das Eiweiß mit dem Salz steif schlagen, dabei nach und nach den Zucker unterrühren. Zitronensaft untermixen, dann den Staubzucker portionsweise unterschlagen. Eischnee ca. 5 Minuten weiterschlagen, bis er glänzt und Spitzen zieht. Ofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Einen größeren Spritzbeutel mit Lochtülle (ca. 2 cm ø) umstülpen, auf der Innenseite längs 6 Streifen braune Lebensmittelfarbe mit einem Pinsel auftragen. Den Beutel vorsichtig umdrehen und 2/3 der Baisermasse einfüllen. Einen kleineren Spritzbeutel mit Lochtülle (ca. 2 cm ø) ebenso umstülpen, auf der Innenseite längs 4 braune Farbstreifen auftragen. Den Spritzbeutel vorsichtig wenden und das restliche Drittel der Baisermasse vorsichtig einfüllen. Insgesamt ca. 40 spitzzulaufende Baisertropfen auf die vorbereiteten Bleche spritzen und diese im Ofen ca. 1 Stunde backen. Baisers auf Kuchengittern auskühlen lassen. Für die Kaffeecreme das Espressogranulat in 1 EL heißem Wasser auflösen und abkühlen lassen. Frischkäse in eine Rührschüssel geben und die weiche Butter in Stücken zufügen. Alles mit dem Schneebesen gut verrühren. Dann Staubzucker, Vanilleextrakt und Kaffee untermischen und alles glattrühren. Die Kaffeecreme abschmecken und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle (ca. 2 cm ø) füllen. Die Ganache mit den Quirlen des Handrührgeräts über einem warmen Wasserbad leicht aufschlagen, bis sie cremig und spritzfähig wird, dann in einen Spritzbeutel mit Sterntülle (ca. 5 mm ø) füllen. Nacheinander jeweils etwas Ganache und Kaffeecreme auf den Boden der Baisertropfen spritzen und diese kreisförmig (ca. 17 cm ø) auf eine Kuchenplatte setzen. Zwischenräume abwechselnd mit Kaffeecreme- und Ganache-Rosetten füllen und darauf einen weiteren Kranz aus Baisertropfen anbringen. So weiterverfahren, bis alles aufgebraucht ist. Die Pavlova mit gerösteten Haselnüssen bestreut servieren. Kaffee-Walnuss-Gugelhupf © Getty Images × Zutaten für 1 Gugelhupf Für den Teig: 240 g weiche Butter und für die Form

130 g Rohrohrzucker

5 Eier

1/2 TL Kardamompulver

1/2 TL Zimtpulver

15 g Kakaopulver

125 g gemahlene Walnusskerne

240 g Dinkelmehl und für die Form

2 TL Backpulver

1 EL Instant-Espressopulver

170 ml Milch

2 Prisen Salz Für das Topping: 35 g Walnusskerne

1 TL Rohrohrzucker

75 g Bitterkuvertüre

75 ml Kaffee Zubereitung * LEICHT * 1 h 05 MIN Den Backofen auf 180° C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Gugelhupfform (ca. 24 cm) buttern und mit Mehl ausstreuen. Butter und Zucker schaumig schlagen. Eier nacheinander dazugeben und verrühren. Gewürze, Kakaopulver, Walnüsse, Mehl, Backpulver und Espressopulver im Wechsel mit der Milch hinzufügen und unterrühren. Den Teig in die Form füllen und im vorgeheizten Backofen ca. 50 Minuten backen. (Stäbchenprobe machen!) Den fertigen Kuchen aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und vorsichtig aus der Form stürzen. Vollständig erkalten lassen. Für das Topping die Walnusskerne grob hacken und in einer Pfanne mit dem Zucker karamellisieren. Auf Backpapier auskühlen lassen. Kuvertüre im heißen Kaffee schmelzen. Etwas abkühlen lassen und über den Kuchen gießen. Mit den karamellisierten Nüssen bestreuen. Espresso-Martini-Affogato © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 75 g Haselnusskerne

40 g Zucker

60 ml Wodka

60 ml Kaffeelikör

60 ml Espresso

Eiswürfel

8 Kugeln Nusseis Zubereitung * LEICHT * 25 MIN Den Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Die Haselnusskerne auf einem Backblech für ca. 5 Minuten im Ofen rösten. Anschließend auf ein Geschirrtuch geben und die braune Haut mithilfe des Tuchs abreiben. Eine Pfanne erhitzen, Haselnüsse hineingeben und den Zucker darüberstreuen. Unter Rühren in 2-3 Minuten karamellisieren lassen. Auf Backpapier auskühlen lassen, anschließend fein hacken. Wodka, Kaffeelikör und Espresso mit einigen Eiswürfeln im Shaker kräftig vermischen. Je zwei Kugeln Nusseis auf vier Gläser (ca. 250 ml) verteilen und die Kaffeemischung durch ein Sieb vorsichtig zugießen. Mit dem Nusskrokant bestreuen und sofort servieren. Kaffee-Schoko-Muffins mit Erdbeercreme © Getty Images × Zutaten für 12 Stück Für den Teig: 75 g Zartbitter-Schokolade (50 % Kakao)

100 g Butter

200 ml kalter Kaffee

1 Ei

100 g Sauerrahm

100 g Zucker

100 g Mehl

150 g Mandeln

2 TL Backpulver

1 EL Kakaopulver

1 Prise Salz Für die Creme: 250 g Erdbeeren

2 EL Staubzucker

Rote Lebensmittelfarbe nach Belieben

5 Blätter Gelatine

250 g Joghurt

250 g Obers Zubereitung * mittel * 1 h 40 MIN Backofen auf 180 °C Heißluft vorheizen. Die Mulden eines Muffinbackblechs mit Muffinpapierförmchen auslegen. Schokolade hacken. Butter in einem Topf erwärmen und schmelzen lassen. Schokolade zugeben und unter Rühren darin auflösen. Von der Hitze nehmen. Kaffee, Ei, Sauerrahm und Zucker mit dem Handrührgerät verquirlen. Mehl, Mandeln, Backpulver, Kakao und Salz in einer Schüssel gut vermischen. Die Milchmischung und die Schokobutter zugeben und mit einem Kochlöffel zu einer homogenen Masse verrühren. Den Teig in die Mulden füllen und im Ofen ca. 25 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen, dann vorsichtig aus den Förmchen lösen und vollständig auskühlen lassen. Für die Creme Erdbeeren waschen, putzen und kleinschneiden. Mit Staubzucker mischen, kurz Saft ziehen lassen, dann fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Nach Belieben mit Lebensmittelfarbe intensiver rot einfärben. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 3 EL Erdbeerpüree zum Garnieren beiseitestellen. Joghurt mit restlichem Erdbeerpüree glattrühren. Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf schmelzen. Einen Löffel Joghurtcreme unterrühren, dann die Gelatinemischung unter die restliche Creme schlagen. Masse ca. 30 Minuten kalt stellen, bis sie zu gelieren beginnt. Obers steifschlagen und unterheben. Masse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und dekorativ auf die Muffins spritzen. Das beiseitegestellte Erdbeerpüree darüberträufeln. Rezepte von StockFood.