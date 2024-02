× Brunch-Köstlichkeiten für jeden Geschmack

Trommeln Sie Ihre Liebsten zusammen und bitten Sie diese zu einem reich gedeckten Brunchtable. Ob Frittata, Avocado Toast oder pikante Cupcakes – diese Köstlichkeiten werden allemal überzeugen!

Breakfast + Lunch = Brunch! So einfach ist die kulinarische Rechnung, wenn sich ganz viele Köstlichkeiten und natürlich die Liebsten an einem Tisch vereinen.

Erdäpfel-Cupcakes mit Kräuter-Knoblauch-Topping

© AdobeStock ×

Zutaten für 6 Stück

190 g festkochende Erdäpfel

200 g Weizenmehl

7 g frischer Germ

frisch geriebene Muskatnuss

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund Schnittlauch

2 Stängel Petersilie

150 g weiche Butter

150 g Frischkäse

Salz

Pfeffer

1 Prise edelsüßes Paprikapulver

Butter für die Form

2 Scheiben Frühstücksspeck

Zubereitung * leicht * 2 h

1. Sechs Mulden eines Muffinblechs dünn mit Butter ausfetten. Die Erdäpfel schälen, waschen und fein in eine Schüssel reiben. Das Mehl, 100 ml lauwarmes Wasser, 3/4 TL Salz, Germ und 1 Prise Muskatnuss hinzufügen. Alles miteinander verkneten. Den Teig in das Muffinblech verteilen und zugedeckt an einem warmen Ort 1 Stunde gehen lassen.

2. Den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Cupcakes im Ofen auf der mittleren Schiene ca. 10 Minuten backen. Dann Ofentemperatur auf 200 °C zurückschalten und weitere 15 Minuten goldbraun backen. Anschließend 5 Minuten in der Form abkühlen lassen, herausnehmen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.

3. Für das Topping den Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Die Kräuter waschen und trockenschütteln. Schnittlauch in Röllchen schneiden, Petersilie abzupfen und fein hacken.

4. Die Butter mit den Quirlen des Handrührgeräts schaumig schlagen und den Frischkäse unterrühren. Knoblauch und Kräuter unterrühren und die Masse mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 1 Prise Paprikapulver würzen.

5. Den Frühstücksspeck in einer Pfanne ohne Fett knusprig braten und auf Küchenpapier abkühlen lassen. Das Topping in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und auf den Cupcakes verteilen. Frühstücksspeck in jeweils drei Stücke brechen und auf die Cupcakes stecken.

Avocado-Eier-Toast

© AdobeStock ×

Zutaten für 4 Personen

2 Hand voll Sprossen (z. B. Erbsensprossen, Kresse)

8 Eier

2 EL Obers

Salz

Pfeffer

1 EL Butter

4 Scheiben Mehrkornbrot oder anderes Brot

1 Avocado

1 EL Zitronensaft

2 hart gekochte Eier

Außerdem:

Rote-Rübe-Blätter für die Garnitur

1 EL geröstete und gehackte Nussmischung

4 EL Granatapfelkerne für die Garnitur

Pfeffer

Essblüten für die Garnitur

Zubereitung * leicht * 25 min

1. Die Sprossen verlesen, abbrausen und trockenschütteln. Die Eier mit dem Obers, Salz und Pfeffer verquirlen. In einer beschichteten Pfanne die Butter erhitzen und die Eimasse darin zu cremigem Rührei braten.

2. Die Brotscheiben toasten. Avocado halbieren, entkernen, die Hälften mit einem Löffel aus der Schale heben, quer in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Die hart gekochten Eier pellen und längs halbieren.

3. Getoastete Brotscheiben auf Tellern mit Sprossen und dick mit Rührei belegen. Avocadoscheiben darauf verteilen und mit Rote-Rübe-Blättern und je einem halben Ei toppen.

4. Alles noch mit gehackten Nüssen und Granatapfelkernen bestreuen, mit Pfeffer übermahlen und mit Essblüten garniert servieren.

Frittata mit Huhn, Erbse und Minze

© AdobeStock ×

Zutaten für 4 Personen

200 g Hühnerbrustfilet, 3 EL Olivenöl,

200 g TK-Erbsen, 4 Lauchzwiebeln,

2 Knoblauchzehen, 100 g Baby-Spinat,

1/2 Hand voll Minze, Salz, Pfeffer,

Cayennepfeffer, 1 EL Bio-Zitronenabrieb,

8 Eier, 50 ml Milch, 80 g Feta

Zubereitung * mittel * 40 min

1. Hühnerbrustfilet waschen, trockentupfen, salzen und pfeffern. In einer ofenfesten Pfanne 1 EL Öl erhitzen und das Fleisch darin von beiden Seiten ca. 3 Minuten braten. Herausnehmen und kurz abkühlen lassen.

2. Erbsen antauen. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in dünne Ringe schneiden. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Spinat verlesen, waschen und trockenschleudern. Minze abbrausen, trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. Einige beiseitelegen, den Rest grob hacken.

3. In der Pfanne das restliche Öl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin hell anschwitzen. Spinat und Erbsen zufügen und ca. 2 Minuten mit angehen lassen.

4. Hühnerfleisch in dünne Scheiben schneiden und mit der gehackten Minze untermischen. Alles mit Salz, Pfeffer, 1 Prise Cayennepfeffer und dem Zitronenabrieb würzen.

5. Eier mit Milch verquirlen, über die Hühner-Gemüse-Mischung gießen und durch Schwenken gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Den Backofen auf Grillstufe vorheizen.

6. Feta grob zerbröckeln, aufstreuen und die Frittata ca. 5-7 Minuten stocken lassen. Anschließend im Ofen unter dem Grill noch 3-4 Minuten bräunen.

7. Aus dem Ofen nehmen und ca. 2 Minuten ruhen lassen. Mit grobem Pfeffer übermahlen und mit den übrigen Minzblättchen bestreut servieren. Dazu schmeckt frisches Baguette.

Pizza-Zupfbrot

© AdobeStock ×

Zutaten für 1 Form (30 cm)

Für den Teig:

500 g Mehl (plus zum Arbeiten /für die Form)

1 Päckchen Trockengerm

2 TL Salz

1/2 TL Zucker

2 EL Olivenöl (plus für die Form/zum Bestreichen)

Für die Füllung:

2 Knoblauchzehen

200 ml passierte Paradeiser

Salz

Pfeffer

2 TL getrocknete italienische Kräuter

125 g geriebener Käse

Zubereitung * mittel * 3 h 30 min

1. Für den Teig das Mehl mit Germ, Salz und Zucker in eine Rührschüssel füllen. Olivenöl dazugeben und nach und nach mit den Knethaken des Handrührgeräts etwa ¼ l lauwarmes Wasser einarbeiten.

2. Teig mit den Händen auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 Minuten kneten. Zugedeckt an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen, bis der Teig sein Volumen etwa verdoppelt hat.

3. Inzwischen für die Füllung den Knoblauch abziehen und in feine Würfel schneiden. Mit den passierten Paradeisern in einem Topf aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und den getrockneten Kräutern würzen und bei starker Hitze etwa 10 Minuten kräftig einkochen lassen. Dabei öfter umrühren.

4. Eine Kastenform (ca. 30 cm Länge) einölen und mit Mehl ausstreuen. Teig nochmals kurz durchkneten und auf der bemehlten Arbeitsfläche zu einem Quadrat ausrollen. Zuerst quer, dann längs in je 6 etwa 8 cm breite Streifen schneiden, sodass 36 Quadrate entstehen.

5. Je 1 Klecks Paradeisersauce auf jedes Teigstück geben, verstreichen und mit etwas geriebenem Käse bestreuen. Die Kastenform leicht schräg stellen und die Quadrate nacheinander hineinstapeln. Form vorsichtig gerade stellen und die Teigquadrate dabei noch etwas auseinander ziehen, sodass sie die Form gut ausfüllen. Zugedeckt an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

6. Die Oberfläche des Brotes dünn mit Öl einstreichen. Im Ofen auf der zweiten Schiene von unten 40 bis 45 Minuten backen. Zum Schluss eventuell mit Alufolie abdecken, falls es zu dunkel wird.

7. Herausnehmen und in der Form auf einem Kuchengitter etwa 30 Minuten abkühlen lassen, dann das Pizza-Zupfbrot vorsichtig stürzen. Lauwarm oder kalt servieren. Nach Belieben grüne Oliven dazu reichen.