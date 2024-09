× Milchreis Rezepte für Groß und Klein

Klassischer Milchreis ist an sich schon eine feine Sache – doch mit der einen oder anderen Zutat lässt sich der Liebling geschmacklich und optisch gekonnt aufpeppen!

Milchreis mit Himbeeren und Schokolade

Zutaten für 4 Personen

800 ml Milch

200 g Milchreis

4 EL Zucker

1 TL Vanilleextrakt

200 g Himbeeren

40 g Zartbitter-Schokolade

Zubereitung * leicht * 35 min

Die Milch mit dem Reis, Zucker und Vanille in einen Topf füllen. Unter gelegentlichem Rühren aufkochen und mit Deckel ca. 20 Minuten gar köcheln. Offen unter gelegentlichem Rühren abkühlen lassen. Die Himbeeren verlesen und etwa 1 Hand voll zum Garnieren abnehmen. Den Rest mit einer Gabel zerdrücken und unter den Milchreis mischen. Auf Schälchen verteilen und mit den übrigen Himbeeren belegen. Die Schokolade darüberraspeln.

Karamellisierter Buttermilch-Milchreis

Zutaten für 4 Personen

500 ml Buttermilch

4-5 EL Zucker

125 g Milchreis

10 g Zitronenschale als Streifen abgeschält

6 EL Staubzucker

Zubereitung * leicht * 45 min

Buttermilch und Zucker aufkochen. Den Reis und die Zitronenschale zugeben, umrühren und halb zugedeckt auf niedrigster Stufe ca. 30 Minuten garen, dabei immer wieder umrühren. Zitronenschale entfernen. Den Reis nach Belieben lauwarm oder ganz auskühlen lassen. In ofenfeste Tassen oder Schälchen verteilen. Mit dem Staubzucker bestreuen und diesen mit dem Brülierbrenner goldbraun karamellisieren. Bis zum Servieren kalt stellen.

Schokoladen-Milchreis mit Kiwi und Feigen

Zutaten für 4 Personen

Für den Milchreis:

700 ml Milch

140 g Milchreis

1 Prise Salz

40 g Zartbitter-Schokolade

1 EL Kakaopulver

1/4-1/2 TL Zimtpulver

2 EL Honig oder nach Geschmack

Außerdem:

3 Feigen

2 Kiwis

40 g Pistazien

1/2 Hand voll Minzblättchen

1 TL schwarzer Sesam

Zubereitung * leicht * 40 min

1. In einem Topf die Milch aufkochen. Milchreis und Salz zugeben und alles bei geringer Hitze unter gelegentlichem Rühren 20-25 Min. köcheln.

2. Schokolade fein reiben, mit dem Kakaopulver untermischen und gut verrühren. Zimtpulver und Honig einrühren, den Schokomilchreis abschmecken und bei Bedarf noch etwas nachsüßen. Feigen waschen und vierteln. Kiwis schälen, vierteln und quer in kleine Stücke schneiden. Pistazien grob hacken.

3. Den Milchreis in tiefen Tellern oder Schalen anrichten, mit Feigen und Kiwis toppen und die Pistazien aufstreuen. Alles noch mit ein paar Blättchen Minze garnieren und mit schwarzem Sesam bestreut servieren.

Milchreis-Creme mit Zimt-Milchmousse

Zutaten für 4 Personen

Für das Mousse:

4 Blätter Gelatine

400 ml Milch

2-3 Stücke Zimtrinde

80 g Zucker

55 g Milchpulver

4 sehr frische Bio-Eiweiß

Für den Milchreis:

600 ml Milch

Mark von 1 Vanilleschote

3 EL Zucker

1 Prise Salz

200 g Milchreis

Außerdem:

Zimtpulver zum Bestäuben

Zubereitung * leicht * 3 h 10 min

1. Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Milch mit der Zimtrinde, dem Zucker und dem Milchpulver in einem Topf aufkochen, dabei immer rühren. Von der Hitze nehmen und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen.

2. Über einer Schüssel voll Eiswasser kalt schlagen. Das Eiweiß steifschlagen und unter die Milch heben. Die Mousse in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und 2 Stunden kalt stellen.

3. Für den Milchreis die Milch in einem Topf mit Vanillemark, Zucker und Salz aufkochen lassen, dann den Reis einstreuen. Den Herd ausschalten und den Reis zugedeckt ca. 35-40 Minuten quellen lassen. In 4 Teegläser füllen und auskühlen lassen.

4. Zum Servieren die Milchmousse aus dem Kühlschrank nehmen und auf dem Milchreis drapieren. Mit Zimtpulver bestauben und servieren.

