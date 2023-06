Früherdäpfeltortilla

Her mit den Heurigen! Anfang Juni bis etwa Mitte August sorgen Früherdäpfel für Hochgenuss: Zum Saisonstart tischen wir dieses feine Rezept auf!

Zubereitung

1. Heurige waschen und in kochendem Salzwasser ca. 15 Minuten nicht ganz gar kochen. Abgießen und auskühlen lassen. Anschließend in dünne Scheiben schneiden.

2. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Paradeiser, Oliven und Kapern abtropfen lassen. Paradeiser kleinhacken, Oliven in Scheiben schneiden.

3. In einer tiefen, ofenfesten Pfanne das Öl erhitzen und Zwiebel und Knoblauch darin kurz andünsten. Die Früherdäpfel ergänzen und ca. 10 Minuten bei milder Hitze unter Wenden braten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Den Ofen auf 200 °C Unter- und Oberhitze vorheizen. Paradeiser, Oliven und Kapern unter die Früherdäpfel mischen. Eier mit Obers, Käse und Petersilie verquirlen, salzen, pfeffern und über das Gemüse gießen. Im Ofen ca. 20 Minuten stocken und bräunen lassen.

5. Die Tortilla noch warm oder ausgekühlt in Stücke

geteilt servieren.