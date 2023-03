Osterrollbraten im Speckmantel

Ostern steht vor der Tür und Sie wissen noch nicht, was Sie die Feiertage über kochen sollen? Dann lassen Sie sich von unseren Rezepten -für Gründonnerstag bis Ostermontag -inspirieren. Feiern Sie schön!



Zubereitung

1. Für die Palatschinke die Zutaten zu einem Teig mixen. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Masse hineingeben und zugedeckt bei mäßiger Hitze stocken lassen. Wenden und auf der zweiten Seite 1-2 Minuten garen, abkühlen lassen.

2. Faschiertes in eine Schüssel geben. Eine Zwiebel & zwei Knoblauchzehen abziehen, fein würfeln und dazugeben. Ei, Brösel, Senf, Paprika und Obers zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Zu einem Fleischteig verkneten.

3. Spinat verlesen, in kochendes Wasser geben, sofort wieder abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Anschließend hacken und mit dem Pesto vermischen. Backofen auf 175 °C Ober-und Unterhitze vorheizen.

4. Auf einer Fläche ein großes Stück Frischhaltefolie ausbreiten und die Baconscheiben leicht überlappend flächig auslegen. Schnitzel trockentupfen & gut plattieren. Salzen und pfeffern, dann bündig aneinander auf den Speck legen.

5. Spinat-Pesto-Masse darauf verstreichen. Palatschinke darauflegen und die Hälfte vom Faschierten als Strang daraufsetzen. Wachteleier darauf verteilen. Mit restlicher Fleischmasse abdecken und gut andrücken. Mithilfe der Frischhaltefolie von der Längsseite her kompakt aufrollen, sodass der Braten vom Speck eingewickelt ist.

6. Bratreine mit Öl auspinseln. Restliche Zwiebeln schälen und in Spalten oder Streifen schneiden. Übrigen Knoblauch abziehen und hacken. Karotten schälen und schräg in Scheiben schneiden. Alles in die Reine geben, Fond und Paradeiser angießen und mit Salz und Pfeffer würzen. Braten mit Küchengarn in Form binden und hinein setzen. Im heißen Ofen ca. 45 Min. garen. Küchengarn entfernen und Braten nach Belieben kurz unter dem Ofengrill bräunen.