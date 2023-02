Rucolasalat mit Birnen und Ricottapuffern

Salate haben sich schon längst von ihrem Dasein als Beilage emanzipiert. Sie sind eine leichte und ausgewogene Hauptspeise – die frischen Zutaten sorgen für einen farbenfrohen und nährstoffreichen Teller!

Zubereitung

1. Die Erbsen in Salzwasser 3-4 Minuten kochen, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen. Mit dem Ricotta und Parmesan in einer Schüssel vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. Von der Masse jeweils 1-2 Teelöffel abnehmen, zu Bällchen formen und zu ca. 4 cm großen Puffern flach drücken.

2. In einer großen beschichteten Pfanne 1-2 EL Öl erhitzen und die Ricottapuffer darin portionsweise auf jeder Seite in 1-2 Minuten goldbraun braten. Fertige Puffer auf Küchenpapier abtropfen lassen.

3. Den Zitronensaft mit Salz, Pfeffer und dem übrigen Öl verquirlen und das Dressing abschmecken. Den Rucola verlesen, von groben Stielen befreien, waschen und trockenschleudern. Die Minze abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Die Birne waschen oder schälen, putzen und in feine Scheiben hobeln.

4. Rucola, Minze, Erbsen, 2/3 der Parmesanspäne und die Birnenscheiben mit der Hälfte der Ricottapuffer vermengen, auf Tellern anrichten und mit dem Dressing beträufeln. Alles noch mit grobem Pfeffer übermahlen, mit übrigem Parmesan und restlichen Puffern toppen und mit Zitronenspalten garniert servieren.