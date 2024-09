× Jamie Olivers unkomplizierteste Rezepte

Jamie Oliver lässt uns wieder aus der Küche grüßen – ganz nach Jamie-Manier tischt er raffinierte Gerichte auf, die unkompliziert in der Zubereitung sind.

„Die Lust am Kochen wecken“, so lautet die Devise von Jamie Olivers neuestem Kochbuch „Simply Jamie“ (DK Verlag/29,95 Euro). Ganz egal, worauf man Gusto hat, die Rezepte sind nicht nur köstlich, sondern auch unkompliziert nachzukochen. So muss es sein!

Gestürzter Nudel-Gemüse-Reis

Zutaten für 2 Personen

50 g Vermicelli (dünne Reisnudeln)

Sesamöl

1 Beutel Wok-Gemüse (320 g)

30 g ungesalzene Cashewkerne

2 EL salzreduzierte Sojasauce

1 Beutel vorgegarter Naturreis (250 g)

2 Limetten

2 Eier

Currypulver

Sichuan-Chiliöl (aus dem Asia-Laden)

½ Bund Koriandergrün (15 g)

Zubereitung * 18 min

Die Nudeln in einer tiefen Schüssel (Ø 16 cm) nach Packungsangabe einweichen, abtropfen lassen und mit etwas Sesamöl wieder in die Schüssel geben. Eine große beschichtete Pfanne kräftig erhitzen. Etwas Öl, das Wok-Gemüse und die Cashewkerne hineingeben und 4 Minuten pfannenrühren, bis das Gemüse fast weich ist. Mit der Sojasauce würzen, abschmecken und über die Nudeln in die Schüssel schichten. In derselben Pfanne den Reis verteilen und mit dem Saft von 1 Limette beträufeln. Sobald er heiß ist, den Reis über das Gemüse schichten und mit einem Pfannenwender andrücken. Die Pfanne mit Küchenpapier auswischen und bei mittlerer Hitze wieder auf den Herd stellen. 2 EL Olivenöl erhitzen, die Eier hineinschlagen und mit Meersalz und schwarzem Pfeffer würzen. Mit dem Currypulver bestreuen, die Eier wie gewünscht braten und dabei mit dem heißen Öl übergießen. Den Nudel-Gemüse-Reis aus der Schüssel auf eine Platte stürzen und die Spiegeleier darauf anrichten. Nach Geschmack mit Sichuan-Chiliöl beträufeln und mit dem Koriandergrün garnieren. Mit dem Saft der zweiten Limette beträufeln und servieren.

Knusprige Nudel-Fisch-Laibchen

Zutaten für 2 Personen

50 g Vermicelli (dünne Reisnudeln)

½ Bund Koriandergrün (15 g)

2 weißfleischige Fischfilets ohne Haut (à 150 g)

sorgfältig entgrätet

1 EL Sesam

1 Ei

1 Bio-Zitrone

60 g getrocknete Marillen

2 TL Harissapaste

Zubereitung * 18 min

Die Reisnudeln in Stücke zerbrechen, in einer Schüssel mit kochendem Wasser bedecken und 3 Minuten einweichen. Anschließend abgießen, gut ausdrücken und wieder in die Schüssel geben. Den größten Teil des Koriandergrüns fein hacken, einige Blätter zum Garnieren zurücklegen. Die Fischfilets auf dem Koriandergrün teils grob, teils ganz fein zerhacken und zu den Nudeln in die Schüssel geben. Den Sesam hinzufügen. Das Ei in die Schüssel schlagen, die Schale einer halben Zitrone hineinreiben und mit 1 Prise Meersalz und schwarzem Pfeffer würzen. Alles sorgfältig vermengen und die Masse mit befeuchteten Händen zu 4 Frikadellen von etwa 2 cm Dicke formen. Eine große beschichtete Pfanne bei mittlerer bis hoher Temperatur erhitzen. Etwas Olivenöl hineingeben, die Frikadellen einlegen und von jeder Seite 3–4 Minuten braten, bis sie appetitlich braun und durchgegart sind. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Marillen, die Harissapaste sowie den Saft der halben Zitrone und 60 ml kochendes Wasser in den Mixer geben und glatt pürieren. Die Sauce abschmecken und auf zwei Teller verteilen. Die knusprigen Nudel-Fisch-Laibchen darauf anrichten, mit dem restlichen Koriandergrün garnieren und mit Zitronenspalten zum Auspressen servieren.

Pasta mit Roter Rübe und Ricotta

Zutaten für 4 Personen

300 g Farfalle

30 g Parmesan

1 Bio-Zitrone

½ Bund Basilikum (15 g)

280 g gegarte Rote Rübe aus dem Vakuumpack (ohne Essig)

100 g Ricotta

30 g ungesalzene, geschälte Walnusshälften

Zubereitung * 14 min

Die Pasta nach Packungsangabe garen. Den Parmesan und die Schale der Zitrone in den Mixer reiben und den Saft einer halben Zitrone hineinpressen. Die Basilikumblätter in den Mixer zupfen, die Rote Rübe sowie TL schwarzen Pfeffer und 3 EL Olivenöl dazugeben und alles zu einer ganz glatten Sauce verarbeiten. Die fertig gegarte Pasta abgießen und dabei einen Becher Kochwasser auffangen. Die Pasta zurück in den Topf geben, die Rote-Rübe-Sauce zugießen und auf dem Herd unter die Pasta rühren. Falls nötig, die Sauce mit 1 Schuss Pastawasser verdünnen. Mit Meersalz und Pfeffer abschmecken. Die Pasta auf Tellern anrichten und den Ricotta darüberlöffeln. Die Walnüsse in Stücke zerbrechen und über die Pasta streuen. Mit dem Saft der anderen Zitronenhälfte beträufeln, nach Belieben mit nativem Olivenöl extra abrunden und servieren.

