× Heston Blumenthal: Gerichte vom 3-Sterne-Koch

Ein Buch, voll mit Heston Blumenthals außergewöhnlichen Rezepten, darunter Erbsen-Schinkensuppe in Brot oder (R)eiscreme. Der britische Spitzenkoch präsentiert seine Küche in der zugänglichsten Form: Raffiniert, aber gut umsetzbar!

Der Autodidakt ist einer der fortschrittlichsten Köche seiner Generation. In Rekordzeit erkochte Heston Blumenthal sich für sein Restaurant »The Fat Duck« die begehrten drei Michelin-Sterne. Für seine Beiträge zur britischen Gastronomie erhielt Blumenthal sogar den Order of the British Empire. In seinem ersten Buch "Ist das ein Kochbuch?" (AT Verlag, 44 Euro) verratet der Spitzenkoch nun einzigartige Rezepte. COOKING gibt einen Vorgeschmack.

Erbsen-Schinken-Suppe in Brot

© Heston Blumenthal "Ist das ein Kochbuch?", AT Verlag ×

(R)eiscreme

© Heston Blumenthal "Ist das ein Kochbuch?", AT Verlag ×

"Ist das ein Kochbuch?" das erste buch des britischen Spitzenkochs in deutscher Sprache. AT Verlag/44 Euro