Ein Buch, voll mit Heston Blumenthals außergewöhnlichen Rezepten, darunter (R)eiscreme. Der britische Spitzenkoch präsentiert seine Küche in der zugänglichsten Form: Raffiniert, aber gut umsetzbar!

Zubereitung

1. Den Backofen auf 250 °C /Umluft 230 °C/Gas 10 vorheizen.

2. Den Reis auf einem großen Backblech ausbreiten und im Backofen 8–15 Minuten rösten, bis er goldgelb wird; dabei alle 5 Minuten umrühren und das Blech drehen, damit alles gleichmäßig geröstet wird.

3. Die Reiscrispies und die Reismilch in eine große Schüssel geben und für 5–6 Minuten zum Ziehen beiseitestellen. Dabei gelegentlich sanft umrühren, damit der Geschmack gut einzieht.

4. Die Mischung in eine saubere Schüssel abseihen; es sollten noch ungefähr 900 g Milch sein.

5. Den gerösteten Reis in die Milch geben. Zudecken und über Nacht, aber nicht länger als 12 Stunden in den Kühlschrank stellen.

6. In einen Topf abseihen; danach sollten es noch ungefähr 700 g Milch sein. Leicht zum Köcheln bringen; das Kokosöl, das Inulin und den Reissirup hinzufügen.

7. Mit dem Handmixer gründlich pürieren, sodass sich das Kokosfett mit der warmen Milch verbindet und das Inulin sich vollständig auflöst. Im Kühlschrank 2–3 Stunden abkühlen lassen. In die gekühlte Masse die Crème fraîche geben und noch einmal pürieren.

8. Dann in die Eismaschine füllen und nach Anleitung des Herstellers weiter verarbeiten. Nach dem Rühren in der Eismaschine die Masse herausnehmen und 10 Sekunden mit dem Handmixer pürieren; dann wieder in die Eismaschine geben und weitere 10 Minuten rühren.