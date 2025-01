DIESER unterschätzte Faktor entscheidet, wie lange Sie fit & gesund bleiben

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Menschen im hohen Alter noch munter durch die Gegend spazieren können, während andere schon in jüngeren Jahren mit Schmerzen kämpfen? Ein oft unterschätzter Faktor, ist dafür entscheidend dafür, wie fit und gesund wir uns über die Jahre fühlen.

Überraschung: Es ist unsere Beweglichkeit. Ja, genau – die Fähigkeit, uns zu dehnen und die Gelenke in vollen Bewegungsradien zu nutzen, hat mehr Einfluss auf unsere Gesundheit, als wir vielleicht annehmen. Denn Beweglichkeit ist nicht nur ein schickes Bonuspaket für Yogis und Tänzer, sondern ein lebenswichtiger Bestandteil, der uns durch den Alltag hilft. Und das Beste daran: Es ist nie zu spät, seine Beweglichkeit zu fördern!

Was ist Beweglichkeit eigentlich?

Beweglichkeit beschreibt die Fähigkeit, ein Gelenk oder eine Körperregion durch ihren vollen Bewegungsspielraum zu bewegen – ohne Schmerzen und mit einer guten Kontrolle. Dehnbarkeit hingegen bezieht sich darauf, wie weit ein Muskel gedehnt werden kann, ohne dass es unangenehm wird. Beides gehört zusammen und ist unerlässlich, um im Alltag ohne Einschränkungen agieren zu können. Wer flexibel ist, hat es leichter, sich zu bücken, die Oberschränke zu erreichen, beim Laufen eine natürliche Haltung zu bewahren oder einfach komfortabel im Auto zu sitzen. Aber es geht noch viel weiter.

Beweglichkeit als Gesundheitsbooster

Es ist kein Geheimnis, dass unser Körper im Laufe der Jahre steifer wird. Muskeln verkürzen sich, Sehnen verlieren an Elastizität und die Gelenke können steif werden, wenn wir sie nicht regelmäßig bewegen. Doch das hat nicht nur Auswirkungen auf den Körper, sondern auch auf unsere Lebensqualität.

Wer seine Beweglichkeit trainiert, kann Verspannungen und Schmerzen vorbeugen, da sich die Muskeln und Gelenke lockern und die Durchblutung verbessert wird. Das kann vor allem in Zeiten, in denen man viel am Schreibtisch sitzt oder zu wenig Bewegung bekommt, einen enormen Unterschied machen. Eine höhere Beweglichkeit kann auch die Haltung verbessern und Rückenschmerzen vorbeugen – und seien wir ehrlich: Wer möchte nicht ohne Schmerzen aufstehen können?

Warum Beweglichkeit so wichtig ist

Verletzungsprävention: Wenn Muskeln und Gelenke beweglich sind, sind wir besser gewappnet, um Stürze oder Zerrungen zu vermeiden. Eine gute Dehnfähigkeit sorgt dafür, dass unser Körper besser auf plötzliche Bewegungen reagiert. Mehr Energie und weniger Stress: Ein flexibler Körper kann sich entspannen, was sich positiv auf den Geist auswirkt. Weniger Verspannungen bedeuten weniger Stress – und mehr Energie für den Alltag. Verbesserte Leistungsfähigkeit: Wer mehr Beweglichkeit hat, kann sich freier bewegen und besser trainieren. Egal, ob Sie joggen, schwimmen oder tanzen – eine größere Bewegungsfreiheit kann Ihre Leistung steigern und den Spaß an der Bewegung erhöhen. Höhere Lebensqualität im Alter: Wer als junger Erwachsener schon Beweglichkeitstraining in seinen Alltag integriert, profitiert im Alter davon. Wenn der Körper flexibel bleibt, kann er den natürlichen Alterungsprozessen besser standhalten und der Gang bleibt geschmeidig.

Wie kann man die Beweglichkeit steigern?

Ein paar einfache Übungen und Gewohnheiten können schon ausreichen, um spürbare Ergebnisse zu erzielen.

Regelmäßige Dehnübungen: Ein tägliches Stretching-Programm – auch nur für 10 bis 15 Minuten – kann Wunder wirken. Fokussieren Sie sich dabei auf die großen Muskelgruppen wie Rücken, Oberschenkel und Schultern. Aber auch kleinere Übungen für die Handgelenke, Füße und Nacken sind sinnvoll.

Yoga oder Pilates: Diese beiden Methoden sind nicht nur hervorragend für die Flexibilität, sondern auch für die Balance und die allgemeine Körperhaltung. Sie können jederzeit in Ihren Alltag integriert werden und bieten zudem Entspannung.

Kombination aus Kraft- und Beweglichkeitstraining: Während Sie Ihre Muskeln aufbauen, sollten Sie auch auf die Dehnung und Lockerung der Muskulatur achten. Besonders die Gelenke profitieren von einem ausgewogenen Training.

Beweglichkeit ist kein Luxus, den sich nur Sportbegeisterte gönnen sollten. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil, um gesund, vital und schmerzfrei durchs Leben zu gehen.