× Vonwegen äußere Schönheit: Starkes Immunsystem macht viel attraktiver laut Studie

In diesem Alter sind wir am unglücklichsten - doch dann geht es bergauf! Altern ist ein unvermeidlicher Prozess, der verschiedene Herausforderungen und Veränderungen mit sich bringt. Besonders ein bestimmtes Lebensalter gilt laut einer Studie als Tiefpunkt unseres Wohlbefindens: Viele Menschen berichten, dass sie sich in dieser Phase weniger glücklich fühlen.