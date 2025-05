× Studie enthüllt die neue wirksamste Abnehmspritze

Die Abnehmspritzen sind Gamechanger in der Behandlung von Übergewicht und Diabetes Typ 2. Mit Tirzepatid (Mounjaro®) ist ein neues Medikament erhältlich. Es soll durch eine bestimmte Kombination noch besser wirken als die bereits bekannten GLP-1-Rezeptoragonisten.

Die "Fett-Weg-Spritze" hat die Diabetes-Typ-2-und Adipositas-Therapie revolutioniert. Was gemeinhin als "Abnehmspritze" tituliert wird, steht für eine Reihe innovativer Wirkstoffe, die in mittlerweile weltberühmten Medikamenten stecken. Die derzeit bekanntesten unter ihnen heißen Wegovy® (zur Behandlung von Übergewicht) und Ozempic (zur Behandlung von Diabetes Typ 2). In beiden ist der Wirkstoff Semaglutid enthalten. Doch Semaglutid hat mittlerweile starke Konkurrenz bekommen.

Das neueste und derzeit interessanteste Abnehmmedikament am Markt trägt den klingenden Namen Mounjaro und wurde in einer neuen Studie zu der derzeit wirkungsvollsten Abnehmspritze "gekürt".

Was macht Mounjaro® so effektiv?

Der enthaltene Wirkstoff Tirzepatid hat eine Mehrfachwirkung. Er sei dadurch noch effizienter in Sachen Gewichtsreduktion als Wegovy® &Co. Während mit Semaglutid (ein Mono-Agonist) im Rahmen einer mehrmonatigen Therapie durchschnittlich bis zu 17 Prozent des Körperfetts schmelzen, sind es mit Mounjaro® (Dual-Agonist) 22 Prozent.

Mounjaro® zeigte bei Menschen mit Adipostias überlegene Gewichtsreduktion

Das bestätigen auch die neuen Ergebnisse der im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten SURMOUNT-5-Studie, in der die Wirksamkeit und Sicherheit des GIP/GLP-1-Rezeptor-Agonist Tirzepatid (Mounjaro®) mit dem GLP-1-Rezeptor-Agonisten Semaglutid (Wegovy®) – jeweils in der maximal tolerierbaren Dosis – verglichen wurde.

Die Ergebnisse

Nach rund 1,5 Jahren (72 Wochen) zeigte sich: Mounjaro® hat deutlich besser beim Abnehmen geholfen als Wegovy®. Mit Mounjaro® verloren die Teilnehmenden im Schnitt 20,2% ihres Körpergewichtis (ca. 22,8 kg) – mit Wegovy® verloren sie im Schnitt 13,7% (ca. 15kg). Das bedeutet: Mounjaro® war etwa 47 % wirksamer.

Tirzepatid MTD war Semaglutid MTD auch bei allen sekundären Endpunkten zur Gewichtsreduktion überlegen: 64,6 % der mit Tirzepatid MTD behandelten Teilnehmenden erreichten einen Gewichtsverlust von mindestens 15,0 %, verglichen mit 40,1 % bei Semaglutid. Auch der Taillenumfang verringerte sich unter Tirzepatid MTD deutlich mehr (im Durchschnitt um 18,4 cm) als unter Semaglutid MTD mit durchschnittlich 13,0 cm.

Veträglichkeit

Beide Medikamente wurden ähnlich gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit. Etwas mehr Personen brachen die Behandlung mit Wegovy® ab als Mounjaro®.