Aneurysma gerissen! Not-OP für Ex-"Bachelorette" Nadine Klein

Eigentlich wollte Nadine Klein nur einen schönen Urlaub in New York verbringen, doch dieser endete in der Notaufnahme. Ihre Fans sind in großer Sorge.

Eigentlich wollte sie einfach ein paar unbeschwerte Tage in New York verbringen – doch für Nadine Klein endete der Trip mit einem medizinischen Notfall. Die ehemalige „Bachelorette“ meldete sich jetzt mit einem Schock-Update aus dem Krankenhaus: Bei ihr ist ein Aneurysma im Gehirn gerissen.

„Es fing mit Kopfschmerzen an und endete im Krankenhaus“, schreibt die 40-Jährige in ihrer Instagram-Story. Am Donnerstag (23. Oktober) suchte sie wegen starker Kopfschmerzen einen Arzt auf – die Diagnose: ein geplatztes Aneurysma. „Ich wurde direkt noch am Freitag operiert“, erklärt sie und teilt dazu ein Foto aus dem Krankenhausbett. Auf dem Bild sind Infusionen in Arm und Hand zu sehen, als Standort ist New York City markiert.

Glück im Unglück

„Dass alles so schnell ging und ich alleine in einem anderen Land war, hat die Situation sehr beängstigend gemacht“, gesteht Klein, die seit 2021 verheiratet ist. Doch sie kann Entwarnung geben: Die Operation verlief erfolgreich. „Ich erhole mich jetzt Schritt für Schritt und bin dankbar, dass ich wohl ein Riesen-Glück im Unglück hatte.“

Nadine Klein meldete sich nach der Not-OP aus dem Spital © Instagram

Erst kurz vor dem Vorfall hatte sich Nadine Klein noch gut gelaunt aus Manhattan gemeldet. Auf einem Spaziergang war sie zufällig am Set der US-Krimiserie „Law & Order“ vorbeigekommen – und zeigte sich begeistert: „Bin ich gerade über das Set meiner Lieblingskrimiserie gestolpert? Das ist NYC, Baby!“, schrieb sie damals an ihre rund 350.000 Followerinnen und Follower.

Nun liegt der Fokus der Influencerin und ehemaligen Rosenverteilerin ganz woanders: auf Genesung, Ruhe und Dankbarkeit. Ihre Community wünscht ihr in den Kommentaren unter den Posts bereits massenhaft gute Besserung – und Nadine Klein selbst zeigt sich trotz allem zuversichtlich: Schritt für Schritt zurück ins Leben.