Blamage beim Duett! Francine Jordi vergisst eigenen Songtext

Die Schlagersängerin glänzte beim Schlager-Opernair nicht mit Textsicherheit, dafür aber mit viel Humor.

Francine Jordi sorgte bei einem Schlager-Openair in Niederbüren in der Schweiz für einen unvergesslichen Auftritt – allerdings nicht ganz so, wie sie es geplant hatte. Die erfahrene Schlagersängerin wollte ihre Fans mit einem ganz besonderen Duett überraschen und holte dafür den Festival-Organisator Mathias Ramseier auf die Bühne. Doch während Ramseier den Songtext perfekt im Griff hatte, fiel bei Jordi plötzlich der Groschen: Die Worte zu ihrem eigenen Lied waren weg.

Die 48-Jährige, die im Laufe ihrer langen Karriere bereits 16 Alben veröffentlicht hat, nahm den Aussetzer mit einer ordentlichen Portion Humor. „Man kann sich eben nicht an alle Songs erinnern“, kommentierte sie lachend die kleine Panne. Auf der Bühne ließ sie sich den Text zwar noch einmal bringen, entschied sich aber schnell dazu, den Großteil des Duetts ihrem Duettpartner zu überlassen. Die Fans nahmen die Situation mit viel Verständnis auf und sangen tatkräftig mit – auch Ramseier bewies, dass er nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch auf der Bühne eine gute Figur macht.

Selbstironie im Netz

Auch in den sozialen Medien zeigte sich Francine Jordi gelassen und selbstironisch. Auf Instagram teilte sie ein Video, das ihren Auftritt dokumentiert: Immer wieder blickt sie auf ein Textblatt, um beim Song mitzukommen. Dazu schrieb sie: „Wurde gestern beim Openair Niederbüren mit einem Duett überrascht … und konnte den Text vom eigenen Lied nicht.“ Dabei spielte sie auf ihren aktuellen Hit „Ladies Night“ an und zitierte die Zeile: „Pfeif mal darauf, perfekt zu sein.“ Damit bewies die Sängerin, dass sie auch mit kleinen Patzern souverän umgehen kann und ihre Fans stets ehrlich an ihrem Leben teilhaben lässt.

Dieser charmante Umgang mit der Situation macht Francine Jordi umso sympathischer und zeigt, dass selbst erfahrene Profis mal einen Aussetzer haben – und dass das Publikum solche ehrlichen Momente oft noch mehr schätzt als die perfekte Performance.