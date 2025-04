Das steckt hinter dem Namen des Schumacher-Babys

Im Hause Schumacher herrscht Baby-Freude.

Das Schumi-Baby ist da. Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher, Gina, und ihr Mann Iain sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Süßes Posting

„Willkommen auf der Welt, Millie.“ Das postete Gina in den sozialen Netzwerken.

Opa Michael

Wie "Bild" berichtete, kam das Baby in Ginas Heimat der Schweiz zur Welt. Michael Schumacher ist also jetzt Opa. Geboren wurde Töchterchen Millie am 29. März. Im Dezember hatte die professionelle Westernreiterin Gina Schumacher ihre Schwangerschaft mit einem Instagram-Posting bereits öffentlich gemacht.

Ehemaliger Springreiter

Vater ist Ginas Ehemann, der ehemalige Springreiter aus Baden-Württemberg Iain Bethke (29). Nach acht Jahren haben sie im September 2024 auf Mallorca geheiratet. Die Trauung fand im Beisein ihrer Familie und Freunde, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, statt. Die meiste Zeit leben sie auf der Schumacher-Ranch in den USA.

Das bedeutet Millie

Der Name des Schumacher-Nachwuchses hat eine ganz eigene Bedeutung. Er steht für Tapferkeit, Mut, Ehrgeiz und Kraft. Eine Botschaft, die in der Familie Schumacher einen ganz hohen Stellenwert hat.