Die Wollnys: Estefania verkündet Liebes-Aus mit Ali

Nach wochenlangen Spekulationen bestätigt die TV-Bekanntheit jetzt die Trennung – und bittet ihre Fans um Respekt und Verständnis.

Seit Monaten gab es immer wieder Spekulationen rund um die Beziehung von Estefania Wollny (23) und ihrem Freund Ali. Viele Fans fragten sich, ob die beiden noch zusammen sind. Jetzt hat Estefania selbst für Klarheit gesorgt: In ihrer Instagram-Story bestätigte die TV-Bekanntheit offiziell, dass sie und Ali kein Paar mehr sind. „Lange habe ich mich zu dem Thema nicht geäußert und werde es jetzt einmalig tun. Ali und ich sind kein Paar mehr“, schrieb sie offen und ehrlich.

Trotz der Trennung will Estefania keinen Rosenkrieg. Sie betonte ausdrücklich, dass zwischen ihr und Ali weder Streit noch Hass herrsche. Die genauen Gründe für das Liebes-Aus bleiben allerdings ein Geheimnis. „Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich bitte euch zu akzeptieren, dass dies auch das Einzige ist, was ich zu diesem Thema sagen werde“, erklärt sie klar und appelliert an ihre Follower, respektvoll mit allen Beteiligten umzugehen.

Social-Media-Falle

Schon in den vergangenen Monaten hatten sich die Hinweise auf eine mögliche Trennung gehäuft. So verschwanden überraschend alle gemeinsamen Fotos von Estefanias Social-Media-Profil. Kurz darauf folgte ein weiteres deutliches Zeichen: Das Paar entfolgte sich gegenseitig auf Instagram. Das sorgte für Spekulationen, die nun bestätigt wurden.

Seit 2022 waren Estefania Wollny und Ali ein Paar und zeigten sich immer wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Nun jedoch gehen die beiden getrennte Wege – ohne viel Drama und mit gegenseitigem Respekt. Für ihre Fans bleibt zu hoffen, dass beide ihren Weg finden und glücklich werden – jeder für sich.