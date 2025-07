Familienkrieg bei den Wollnys: Fahndung, Lügen, Anzeigen!

Im Internet liefern sich Silvia und Calantha Wollny einen unerbittlichen Schlagabtausch - die Mutter will ihre eigene Tochter an die Polizei ausliefern.

Neuer Wirbel rund um eine der bekanntesten TV-Familien im deutschen Fernsehen: Zwischen Reality-Star Silvia Wollny und ihrer Tochter Calantha eskaliert der Streit – nun sorgt ein dramatischer Fahndungsaufruf für Schlagzeilen. Silvia Wollny hat öffentlich erklärt, die Polizei in Neuss suche nach Calantha. Doch diese weist sämtliche Vorwürfe entschieden zurück.

In einer Instagram-Story teilte Silvia Wollny, die über 520.000 Follower auf der Plattform hat, mit: „Die Polizei Neuss hat mich kontaktiert. Sie suchen Calantha und den Alex.“ Gemeint ist Calanthas Freund, von dem sie sich allerdings erst vor wenigen Wochen getrennt haben soll. Laut Silvia seien die beiden dennoch weiterhin gemeinsam unterwegs: „Man hat sie schon öfter zusammen gesehen.“ Zudem forderte die TV-Mutter ihre Community auf: „Sollte jemand den Aufenthaltsort kennen, könnt ihr mir den gern zuschicken oder ihn der Polizei in Neuss melden. (…) Die Polizei sucht die beiden, weil mehrere Sachen vorliegen.“

Calantha ist untergetaucht

Was genau der Grund für die angebliche Fahndung sein soll, ließ Silvia offen. Nach Informationen der deutschen Zeitung Bild soll Calantha derzeit nirgends offiziell gemeldet sein und in verschiedenen Airbnb-Unterkünften in Nordrhein-Westfalen leben. Erst im vergangenen Jahr machte die junge Frau öffentlich, zeitweise obdachlos gewesen zu sein und bat ihre Follower um finanzielle Unterstützung: „Das Hotel, das ich buchen würde, kostet 50 Euro am Tag. Ich bin wirklich dankbar für jeden Cent.“

Anzeige gemacht

Doch Calantha Wollny widerspricht den Aussagen ihrer Mutter vehement. In einer Instagram-Story schreibt sie: „Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir, Calantha Wollny, sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben.“ Es stimme lediglich, dass die Polizei nach jemandem suche – „aber nicht nach mir“. Zudem erhebt sie schwere Vorwürfe gegen ihre Familie: „Das, was meine Mutter getan hat, na ja, kenne ich nicht anders. Ich habe meine Mutter sowie zwei weitere Familien-Mitglieder und auch Jeremy angezeigt.“