GNTM-Entscheidung: Warum Leni Klum für ihre kranke Mutter einsprang

Leni Klum übernimmt bei GNTM das Ruder: Weil Heidi krank ist, feiert ihre Tochter Premiere am Chefsessel. Für vier Kandidaten ist der Traum vom Titel jedoch am Donnerstag geplatzt. Gleich eine ganze Reihe an Teilnehmern musste die Koffer packen.

Das gab es bei uns noch nicht oft: Gleich vier Talente mussten die Show verlassen, nachdem am Mittwoch die Entscheidung zunächst vertagt wurde. Eileen und Felix traf es nach dem spektakulären Boots-Shooting. Eileen, die sogar von einem Rettungsschwimmer aus dem Wasser geholt werden musste, konnte die Jury mit ihrer Performance am Ende nicht überzeugen.

Leni Klum übernimmt Kommando

Wiener Pierre steht im GNTM-Finale © Instagram/ instamaxmonty

Heidi Klum fehlte diesmal am Set der Sendung. Die 52-Jährige erklärte aus dem Off, dass sie so krank wie schon lange nicht mehr sei. Ihre Tochter Leni sprang mit 21 Jahren kurzerhand ein und übernahm den Chefsessel. Unterstützt wurde sie dabei von Topmodel Brooks Nader. Per Videocall hielt Heidi jedoch aus der Ferne Rücksprache mit ihrer Tochter, um die finale Entscheidung über das Weiterkommen zu treffen.

Tränen und Tanzschritte

Leni und Heidi Klum © Getty

Im 18. Jahrhundert angekommen, wartete der "Ballroom-Dance-Walk" auf die verbliebenen Models. In historischen Roben mussten die Kandidaten tanzend über den Laufsteg gleiten. Besonders bei Antonia und Louis sorgte das für gute Laune, da die beiden schon zuvor beim Knutsch-Shooting sichtlich Spaß miteinander hatten. Louis schwärmte öffentlich von der gemeinsamen Zeit und dem guten Verständnis ohne viele Worte.

Bitteres Aus für Männer

Am Ende reichte die Leistung für zwei weitere Kandidaten nicht aus. Lukas und Jill konnten beim Walk nicht punkten. Brooks Nader kritisierte den müden Ausdruck von Lukas während der Performance. Leni Klum sprach schließlich die berühmten Worte aus und verabschiedete beide. Nach ihrem ersten Einsatz als Chefin gab sie erschöpft zu, wie hart dieser Job für sie tatsächlich war.