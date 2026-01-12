Fans in Sorge: Star-Comedian sagt geplante Tour ab

Eine unerwartete Nachricht sorgt bei Fans des deutschen Star-Comedian für große Sorge. Er muss aus gesundheitlichen Gründen sämtliche Auftritte bis Ende März absagen. Zuvor war er bereits überraschend bei einer TV-Sendung ausgefallen.

Am vergangenen Samstag war Torsten Sträter eigentlich als Co-Kommentator beim "TV total Turmspringen" auf ProSieben angekündigt. Stattdessen saß jedoch Özcan Coşar neben Sebastian Pufpaff und Ron Ringguth am Kommentatorenpult. Eine Erklärung für den kurzfristigen Wechsel blieb zunächst aus. Am Montag wurde der Grund öffentlich. Gegenüber Ippen.Media erklärte Sträters Management: "Mit großem Bedauern teilen wir mit, dass alle bevorstehenden Auftritte von Torsten Sträter im Zeitraum Januar bis März 2026 leider nicht stattfinden können."

Als Ursache nennt das Team "eine Erkrankung, die eine längerfristige Regenerationsphase erfordert". Nähere Angaben zum Gesundheitszustand machte man bewusst nicht.

Große Tour fällt komplett aus

Thorsten Sträter © Getty

In den kommenden Wochen hätte Torsten Sträter bundesweit auftreten sollen. Geplant waren unter anderem Shows in großen Hallen, darunter die Kölner Lanxess-Arena am 30. März mit Platz für bis zu 20.000 Zuschauer. Mit seinem aktuellen Programm "Mach mal das große Licht an" wollte der 59-Jährige durch zahlreiche deutsche Städte touren. Ersatztermine wird es nicht geben. Das Management erklärt dazu: "Aufgrund der Vielzahl der Termine können wir leider keine Ersatztermine anbieten."

Weitere Details zur Erkrankung sollen nicht öffentlich gemacht werden. Man bitte ausdrücklich darum, "die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen".

Ticketinhaber erhalten Informationen zur Rückerstattung über die jeweiligen Veranstalter oder Ticketanbieter. Die laufende Tour hätte ursprünglich noch bis Mitte Mai dauern sollen. Ab September plant Torsten Sträter jedoch bereits sein Comeback: Mit dem neuen Programm "Die Zyklopen von Saint-Tropez" will er dann wieder auf die Bühne zurückkehren.