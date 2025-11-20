Keine Akrobatik mehr? Helene Fischer schockt Fans mit Ankündigung!

Die Schlagerqueen will auf ihrer Stadion-Tour ein paar Dinge verändern. Warum die Konzerte dennoch viele Highlights versprechen, verriet sie jetzt in einem Interview.

Helene Fischer bereitet sich auf ihr großes Bühnencomeback vor: 2026 feiert die 41-Jährige ihr 20-jähriges Jubiläum – und das mit einer Stadiontour, die sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird. Ab 10. Juni setzt die Sängerin auf eine eindrucksvolle 360-Grad-Show. Eines wird dabei allerdings anders sein als zuletzt: Akrobatik steht diesmal nicht im Mittelpunkt.

Andere Pläne

Im „May Way“-Podcast der Bild erklärt Fischer, warum die spektakulären Luftnummern, für die sie spätestens seit der „Rausch“-Arena-Tour 2023 bekannt ist, heuer keine Hauptrolle spielen werden. Die Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil sei damals genau richtig gewesen: „Wir haben eine sehr erfolgreiche und tolle Tour gemacht 2023. Da war ja der Fokus und der Schwerpunkt auch viel auf der Akrobatik.“ Für ihre Jubiläumsshows habe sie sich nun jedoch etwas anderes vorgenommen.

„Ich habe mir für mich vorgenommen, das im nächsten Jahr sein zu lassen – also nicht komplett vielleicht, aber wir wollen jetzt wirklich nächstes Jahr die große Party feiern“, so Fischer. Die neue Tour sei in erster Linie ein Dankeschön an ihre Fans. Akrobatik gehöre zwar zu ihr, doch für 2026 solle dieser Teil „ein bisschen pausieren“. Außerdem sei sie in einem riesigen Stadion ohnehin nur „klitze-klitzeklein“ zu sehen – die Herausforderung bestehe darin, trotz der Dimensionen Nähe zum Publikum herzustellen.

Unfall hinterließ Spuren

Um genau das zu erreichen, hat das Team bereits „ein paar tolle Ideen“. Überraschungsmomente seien wichtiger als das Motto „höher, weiter, schneller“. Schließlich war die Arena-Tour 2023 auch von einem Unfall überschattet: Bei einer Trapeznummer zog sich Fischer eine Platzwunde zu, weshalb das Konzert in Hannover abgebrochen werden musste.

Für die kommende Tour verspricht die Sängerin eine völlig neue Bühnenerfahrung: Eine 360-Grad-Bühne in der Stadionmitte sowie Laufstege mit kleineren Plattformen am Ende sollen es den Fans ermöglichen, Fischer von allen Seiten zu erleben. „Wenn ich von allen Seiten zu sehen bin – das ist definitiv eine ganz neue und ganz andere Arbeit für mich“, erklärt sie. Sich kurz wegdrehen, eine Träne trocknen oder am Kostüm zupfen – all das sei nicht möglich: „Ich werde alles mit allen teilen.“