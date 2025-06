Klums GNTM-Finale: Wer holt sich heute den Titel?

Zwei Models aus Österreich kämpfen um den begehrten Titel. Heidi Klum steht schon in den Studios bereit.

Wenn heute Abend auf ProSieben das große Finale von Germany’s Next Topmodel über die Bühne geht, schlägt das Herz vieler heimischer Fans besonders schnell: Mit dem Wiener Pierre (22) und der Oberösterreicherin Magdalena (21) stehen gleich zwei Österreicher im großen Live-Finale – und einer von ihnen gilt sogar als heißer Favorit auf den Titel.

Pierre auf Titelkurs

Schon seit Wochen sorgt Pierre aus Wien für Aufsehen in der Modelwelt. Mit starker Präsenz, professionellem Auftreten und wandelbarem Look überzeugte er nicht nur die Jury rund um Heidi Klum (52), sondern auch das Publikum. Viele Fans und Branchenkenner sehen in ihm den stärksten männlichen Kandidaten der Staffel – und damit einen aussichtsreichen Titelanwärter.





Auch Magdalena aus Oberösterreich hat sich im Laufe der Staffel kontinuierlich gesteigert und sich mit Ehrgeiz, Natürlichkeit und Ausstrahlung ins Finale gekämpft. Gemeinsam mit drei weiteren Finalisten – Daniela (20), Zoe (19), Jannik (22) und Moritz (19) – steht sie heute Abend auf der großen Bühne.

Zweifaches Finale zum 20. Geburtstag

Das heutige Finale ist ein ganz besonderes: Zum 20-jährigen Jubiläum vergibt Heidi Klum gleich zwei Titel – Germany’s Next Topmodel 2025 wird sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gekürt. Los geht’s um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Neben dem spannenden Wettbewerb erwartet das Publikum auch eine glamouröse Zeitreise durch zwei Jahrzehnte Modelshow. Heidi Klum verspricht eine große Jubiläumsshow mit vielen vertrauten Gesichtern, emotionalen Rückblicken und spektakulären Fashion-Momenten: „Ich freue mich nicht nur auf meine Finalistinnen und Finalisten, sondern auch auf die Topmodelzeitreise, die wir gemeinsam mit vielen bekannten Gesichtern machen“, so die 52-Jährige im Vorfeld.





GNTM heute vielfältiger denn je

Dass Germany’s Next Topmodel nicht mehr dem klassischen Schönheitsideal von früher entspricht, hat die Show in den vergangenen Staffeln deutlich gemacht. Diversität, Individualität und persönliche Entwicklung stehen heute stärker im Vordergrund – ein Wandel, den auch Kandidaten wie Pierre verkörpern.

Spannung garantiert

Nach einem monatelangen Casting- und Coaching-Marathon kämpfen jetzt nur noch sechs junge Talente um den Sieg. Für Österreich heißt es heute: Daumen drücken! Ob Pierre tatsächlich den Titel holt – oder vielleicht sogar beide Österreicher auf dem Podest landen – das entscheidet sich heute Abend live.

Fazit: Große Gefühle, große Bühne – und vielleicht ein großer Abend für Österreich