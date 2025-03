Leni Klum: Sinnliches Shooting! Hier zeigt sie ihren schönen Busen

Leni Klum ist der Star der neuen Ausgabe vom "Glamour"-Magazin.

Unter dem Motto „Bigger. Better. GLAMOUR.“ erscheint Glamour Germany erstmals im Großformat. Leni Klum, die zum 20-jährigen Jubiläum von Glamour Germany ihr Solo-Cover-Debüt feiert, ziert das Cover der aktuellen Ausgabe, die unter dem Titel „The Reborn Issue“ erscheint.

Darüber spricht Leni

Leni Klum spricht in der Ausgabe (seit dem 11.3. im Handel) übers Modeln, den Umgang mit Hass in den sozialen Medien und Mom’s best advice.

Über ihre Modelkarriere, die sie mit 16 Jahren starten durfte : „Ohne den Rat meiner Mutter wäre ich zu naiv an die Sache rangegangen (...). Es ist eben nicht nur vor die Kamera hüpfen und hübsch aussehen, sondern es passieren ganz viele Dinge behind the scenes (...). Zum Modeln gehört viel Disziplin. Heute kann ich damit umgehen und bin zum Beispiel immer überpünktlich (lacht).“

Über ihre Rolle als Gastjurorin bei „Germany's Next Topmodel" und die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter: „(...) wieder mit meiner Mutter zu arbeiten, war toll. Auch wenn es in erster Linie Arbeit ist, wir haben immer so viel Spaß zusammen – und dann hat uns auch noch meine Oma am Set besucht."

So hat Leni Klum hat gelernt mit Hass umzugehen: „(...) Man hat darauf einfach keinen Einfluss und darf sich nicht zu stark auf das Negative konzentrieren. Gerade wenn man viel auf Social Media ist, kann das ja leicht mal passieren. Aber es gibt so viel mehr positive Reaktionen. Oh, und: Die meisten meiner Kommentare sind auf Deutsch, und viele verstehe ich gar nicht richtig. Das hilft natürlich auch (lacht)."

© Agata Serge/Glamour Germany.

Leni Klum hat neben ihrer Modelkarriere auch ein Innenarchitekturstudium begonnen.