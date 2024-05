× Mit Seitenhieb: Oliver Pocher gratuliert Ex-Frauen

Anlässlich des Muttertags gratuliert Oliver Pocher seinen beiden Ex-Frauen. Einen Seitenhieb gegenüber Amira kann er sich dabei nicht verkneifen.

Der deutsche Komiker Oliver Pocher gratuliert seinen beiden Ex-Frauen zum Muttertag. Fünf Kinder hat der 46-Jährige mit den beiden Frauen. Und auch wenn das Familienleben ein wenig kompliziert ist, bestand nie ein Zweifel, dass er die beiden Frauen für die besten Mütter hält.

Als erstes gratulierte Pocher seiner ersten Frau: Sandy Meyer-Wölden über Instagram. "Alles Gute zum Muttertag an die Nummer 1", schreibt er in seiner Story mit einem gemeinsamen Foto der beiden. Ein Geschenk habe er auch für sie: "Blumen sind HIER, weil ich nicht weiß, in welchem Hotel du dich befindest." Eine Anspielung auf eine der vergangenen Podcastfolgen der beiden, dass Pocher ihr noch nie Blumen zum Muttertag geschenkt habe.

© Screenshot Instagram/Oliver Pocher

Glückwünsche: Amira mit dem Messer in der Hand

Und auch Amira Pocher erhält Glückwünsche inklusive Bild - auf dem sie ein großes Küchenmesser hält: "Die Nummer 2 (hier mit Messer in der Hand)", schreibt der Komiker. Ob Pocher damit auf das aktuelle Verhältnis der beiden anspielt, was laut seiner Podcast-Aussage "alles andere als supergut" sei, ist nicht bekannt. Vor den Kindern verhalten sie sich aber hochprofessionell, verrät er im Gespräch mit Sandy in der zum Muttertag erschienenen Spezialfolge "Die Pochers! Frisch recycelt".

© Screenshot Instagram/Oliver Pocher ×

Amira Pocher urlaubt unterdessen mit den beiden Söhnen und ihrer neuen Liebe, Christian Düren, auf Mallorca. Zum Vatertag soll sich übrigens keine der beiden Frauen gemeldet haben. Das zumindest teilt Pocher in seiner dritten Insta-Story mit.