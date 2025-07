Nach Trennungs-Gerüchten: Hier kuschelt Thomas Müller mit seiner Lisa

Seit Monaten brodelte die Gerüchteküche: Haben sich Thomas Müller (34) und seine Ehefrau Lisa (34) getrennt? Die beiden hatten sich auf Social Media entfolgt, gemeinsame Fotos gelöscht – und selbst bei Müllers emotionalem Bayern-Abschied fehlte Lisa auffällig

Doch keine Trennung im Hause Müller? Der Fußballstar überrascht auf Instagram mit einem Pärchenfoto, das Bände spricht. In seiner Story zeigt sich der Ex-Nationalspieler strahlend – gemeinsam mit Lisa und ihrem Pferd Mondrian. Die Dressurreiterin kuschelt sich auf dem Bild glücklich an ihr Tier, während Thomas fröhlich in die Kamera lacht. Dazu schreibt er: „Die bayerischen Meister auf dem Weg zum nächsten Turnier“ – ein klarer Hinweis auf Lisas jüngsten Erfolg im Dressursport, bei dem sie ihren Meistertitel verteidigte.

Lisa und Thomas Müller © Instagram

Erstes Pärchenfoto seit über einem Jahr

Besonders bemerkenswert: Es ist das erste gemeinsame Bild der beiden seit anderthalb Jahren – ein seltener und zugleich intimer Moment, den viele Fans als klares Liebes-Statement werten dürften. Denn lange hatten sich Thomas und Lisa zu den Spekulationen über ihr Beziehungs-Aus nicht geäußert. Umso mehr dürfte dieses Bild als öffentliches Zeichen der Nähe interpretiert werden.

Erste Annäherung bereits im Mai

Bereits im Mai hatte es ein erstes öffentliches Wiedersehen gegeben: Gemeinsam besuchten Thomas und Lisa die Pferdesportveranstaltung „Pferd International“ in München – ebenfalls ein Auftritt, der für Aufsehen sorgte. Jetzt setzen sie mit dem neuen Schnappschuss offenbar ein weiteres Ausrufezeichen.

Thomas und Lisa Müller © Getty

Die beiden kennen sich seit Teenagerzeiten, sind seit 2009 verheiratet und galten lange als eines der stabilsten Promi-Paare Deutschlands. Dass ihre Liebe aktuell auf dem Prüfstand steht oder stand, schien viele Fans zu verunsichern. Doch mit dem neuen Foto liefern Lisa und Thomas Müller einen hoffnungsvollen Beziehungsbeweis – und vielleicht sogar einen kleinen Neuanfang.