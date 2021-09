Wendlers Traumhaus steht bereits zum Verkauf, laut Nachbarn zieht er sich zurück. Planen er und Laura Müller die Flucht aus den USA?

Es geht alles schnell: Sehr überraschend für alle hat der Wendler sein Traumhaus, wie er die Villa im sonnigen Cape Coral (Florida) oft bezeichnete, zum Verkauf listen lassen.

Luxus-Villa mit stolzem Preis

Rund 899.000 Dollar (etwa 762.000 Euro) soll ihm der Verkauf des Anwesens , das auf einem 1370 Quadratmeter großem Grundstück steht, einbringen. Vor ein paar Jahren hat der Wendler um die 560.000 Dollar für die Villa mit ihren 208 qm Fläche gezahlt. Ob er seinen geforderten Preis bekommen wird? Die Chancen dafür stehen gut, so die bild. Denn die Immobilie liegt günstig, direkt an einem Kanal, ist gepflegt und in einer Gegend, die eine Wertsteigerung erfahren hat.

Plant der Wendler seine Steuer-Flucht nach Brasilien?

Nun soll davon die Rede sein, dass der Wendler seine Steuer-Flucht nach Brasilien plant. In dem südamerikanischen Land gibt es nämlich kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland! Im Falle einer Flucht könnte der Schlagerstar in dem Land ganz gemütlich untertauchen. Seine Gläubiger sollen von diesem Plan überzeugt sein. Einige wollen nun durchsetzen, dass sie per gerichtlicher Verfügung Einsicht auf das Konto des Sängers bekommen.

Wendler zieht sich zurück

Laut Nachbarn soll sich der Wendler längst abgekapselt haben, nicht mehr an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. Ein weiteres Indiz, dass ihm anderes im Kopf umhergeht?

War 2020 das letzte Weihnachten in der Villa?