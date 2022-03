Pocher wütend: 'Let's Dance ist nicht fair'

Viele Kandidaten kommen wegen ihrer Coronaerkrankung automatisch weiter. Das ärgert die Pochers.

In der diesjährigen Staffel von 'Let's Dance' fallen jede Woche Profitänzer oder Promis wegen einer Coronainfektion aus. Diese müssen dann zumindest bis zur Genesung pausieren und dürfen danach wieder weitertanzen. Österreicherin Amira Pocher ist sich sicher, dass es heuer jeden erwischen wird. In ihrem Podcast "Die Pochers hier!" diskutiert sie mit ihrem Ehemann Oliver Pocher über genau dieses Thema. Der Comedian scherzt: "Ist doch super, dann tanzt du eben eine Woche nicht, hast Pause und bist nächste Woche wieder dabei."

Amira findet den Wettbewerb unfair

Genau das sei laut Amira Pocher das Problem. "Das finde ich einfach so doof daran. Natürlich sucht man sich das nicht aus, aber es ist dann auch ein nicht ganz fairer Wettbewerb, wenn dann immer mal wieder jemand eine Woche aussetzt. Der hätte dann in der Woche rausfliegen können, aber er hat sozusagen eine Corona-Wildcard." Die Zweifachmutter verstehe jedoch auch wie schwierig es ist, die gesamte Produktion vor Corona zu schützen. RTL ließ in der dritten Show zumindest niemanden gehen. Das beste Paar der Show bekam einen Extrapunkt. Somit war es dieses Mal definitiv kein Nachteil nicht krank im Bett zu liegen.