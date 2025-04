Starke Schmerzen! Zittern vor Beatrice Egli Show

Die Schlagersängerin gibt Einblick in die Aufzeichnung, die bereits Anfang April stattgefunden hat.

Der Ostersamstag steht ganz im Zeichen des Schlagers: In der „Beatrice Egli Show“ begrüßt die Schweizer Sängerin am 19. April zur Primetime wieder zahlreiche hochkarätige Gäste. Bereits Anfang April wurde die Sendung aufgezeichnet – doch was für das Publikum nach purem Glanz und guter Laune aussieht, war für die Gastgeberin selbst ein Kraftakt.

Mehr lesen:

Proben im Liegen: Egli kämpfte mit starken Schmerzen

Auf Instagram gewährt Beatrice Egli nun persönliche Einblicke hinter die Kulissen der Produktion – und die zeigen eine ganz andere Seite der sonst so energiegeladenen Künstlerin. In mehreren Bildern und kurzen Videos liegt die 36-Jährige im Trainingsanzug auf einer Couch. Der Grund: ein eingeklemmter Nerv, der ihr während der Proben erheblich zu schaffen machte.

„Die Proben zur Beatrice Egli Show fanden dieses Mal weitestgehend im Liegen statt“, schreibt die Schlagersängerin mit einem Augenzwinkern. „Hab ich doch gesagt, die Show wird richtig entspannt“, scherzt sie weiter. Doch der Humor täuscht nicht über die Sorgen hinweg, die sich Egli gemacht haben muss. Ob sie rechtzeitig zur Aufzeichnung wieder auf den Beinen stehen könne, sei zeitweise ungewiss gewesen. „Augen zu und durch – und immer schön manifestieren, dass Stehen, Gehen und hohe Schuhe tragen bis zum Aufzeichnungstag wieder geht“, so Egli.

Zehn Jahre Bühnenpräsenz – trotz Rückschlägen mit Herz dabei

Die gebürtige Schweizerin ist seit über einem Jahrzehnt eine feste Größe im deutschen Schlagergeschäft. Mit ihrer eigenen Show reihte sie sich 2015 in die Riege erfolgreicher Künstlerinnen und Künstler ein, die mit eigenen Formaten im Fernsehen vertreten sind – darunter auch Helene Fischer und Florian Silbereisen.

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen ließ sich Egli die Freude an ihrer Arbeit nicht nehmen. In ihrem Resümee wird deutlich, wie viel Herzblut in der Produktion steckt: „Es war sehr, sehr intensiv. Mal liegen, mal stehen – ich habe alles durchgemacht. Aber wir hören nie auf, gut gelaunt zu sein, zu tanzen, zu lachen, zu leben. Und wenn's manchmal nur mit dem Herzen geht, wenn der Körper nicht so will.“