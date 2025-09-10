Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Stefan Raab lüftet Geheimnis um neue Sendung
© rtl

TV-Star

Stefan Raab lüftet Geheimnis um neue Sendung

10.09.25, 21:42
Teilen

Stefan Raab kündigt „Die Stefan Raab Show“ bei RTL an und wirft das Senderprogramm durcheinander. 

Mit einem Trailer auf Instagram kündigte Stefan Raab überraschend eine neue Sendung an. „Die Stefan Raab Show“ solle dienstags um 20.15 Uhr laufen – genau auf dem Sendeplatz, auf dem RTL eigentlich das Format „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt. Zeitgleich läuft auch Raabs früheres Erfolgsformat „TV Total“ bei ProSieben.

Taktik gegen Sommerhaus und TV total

Wie die deutsche BILD erfuhr, handelt es sich bei der ersten Ausgabe am Dienstag um eine nur 15-minütige Livesendung aus Köln-Hürth. Raab wolle darin unter anderem das „Sommerhaus der Stars“ aufgreifen und Werbung für sein neues Format machen. Der Move gilt als Seitenhieb gegen „TV Total“.

Sendetag steht fest

Am Mittwoch legte Raab mit einem weiteren Instagram-Video nach: Die Show werde sogar zweimal pro Woche laufen. Die erste vollwertige Ausgabe sei für den 24. September angesetzt – an einem Mittwoch.

Rückkehr mit neuem Konzept

Bereits im Februar war Raab mit „Du gewinnst hier nicht die Million“ zurückgekehrt, damals ebenfalls am Mittwoch. Die Quoten blieben hinter den Erwartungen zurück. Nun setzt RTL auf ein frisches Konzept. Offiziell heißt es, Raab werde sich in seiner neuen Show „wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen“ widmen.

Auftritte als Überraschungsgast

Laut Produktionskreisen soll Raab zudem in weiteren RTL-Formaten als Überraschungsgast auftauchen, um seine Show zu bewerben – so wie er es früher bei „Let’s Dance“ oder NTV-Nachrichten bereits getan hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden