Tatort-Star beichtet Vergangenheit als "Drogen-Dealer"

Der Schauspieler erzählt in einem Podcast, dass er einmal auf die schiefe Bahn geraten ist. Die Szenen klingen, wie aus einem schlechten Film.

Bei seinem Auftritt in der YouTube-Show "Hot Ones" sorgt Daniel Donskoy (35) für einen Moment, mit dem wohl niemand gerechnet hat. Während der Schauspieler sonst durch Rollen in Produktionen wie "Tatort" oder "The Crown" auffällt, greift er diesmal in seine persönliche Erinnerungskiste – und holt eine Episode hervor, die so gar nicht in sein heutiges Profil passt.

Als Moderator Sean Evans ihn darauf anspricht, wie viel von seiner Trickbetrüger-Rolle in der Serie Sankt Maik in ihm selbst stecke, schmunzelt Donskoy und verrät überraschend freimütig: "Ich habe mich als Drogendealer probiert."

Er beschreibt diesen jugendlichen Ausflug ins vermeintliche „Milieu“ als ebenso spontan wie kurzlebig: "Meine Karriere hat einen Abend gedauert. Ich habe in einer Bar in Berlin gearbeitet. Dann hatte ich die glorreiche Idee, dass ich von einem Kumpel, von dem ich wusste, dass er selbst dealt, etwas kaufe."

Ein reales Drehbuch

Die Szene, wie er damals vorging, wirkt beinahe wie aus einem Drehbuch kopiert. "Ich habe eine Streichholzpackung der Bar genommen – auch sehr clever, mit der Aufschrift der Bar. Habe die Streichhölzer rausgemacht, es abgewogen und dann in die Streichholzpackung getan."

Zum Verkauf kam es jedoch nicht. Kurz bevor er sein improvisiertes „Produkt“ weitergeben konnte, griffen zwei junge Männer ein, stellten ihn an die Wand und gaben ihm unmissverständlich zu verstehen, dass der Teenager sich mit dieser Aktion weit über die eigene Komfortzone hinausgewagt hatte. Für Donskoy endete damit der Ausflug in die falsche Branche schlagartig – und der heute erfolgreiche Schauspieler wusste: Dieses Kapitel bleibt eine einmalige Jugendsünde.