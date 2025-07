Ursula Karven spricht über Todes-Drama um Sohn (†4)

Die Schauspielerin erzählt von dem schlimmsten Moment ihres Lebens. Die Tränen kullern auch bei ihrem Gegenüber.

Es sind Momente, die das ganze Leben unwiderruflich verändern. Schauspielerin und Yogalehrerin Ursula Karven (60) sprach nun im Podcast „M wie Marlene“ von Moderatorin Marlene Lufen (54) über den tiefsten Schmerz ihres Lebens: den Tod ihres Sohnes Daniel. Mit beeindruckender Offenheit teilte Karven Erinnerungen an eine Tragödie, die ihr Herz für immer gezeichnet hat – und zugleich ihren Weg, sich ins Leben zurückzukämpfen.

Vor mittlerweile 24 Jahren ertrank ihr vierjähriger Sohn bei einem Kindergeburtstag im Pool des Anwesens von US-Rockmusiker Tommy Lee (62). Während Karven zu Hause mit ihrem älteren Sohn Christopher war, erreichte sie die Nachricht, die alles veränderte.

Schon zu Beginn der Podcast-Folge warnt Marlene Lufen die Hörer, dass es emotional werden könnte. Die Moderatorin selbst kämpft mehrfach hörbar mit den Tränen, als sie versucht, das Gespräch über das unvorstellbare Schicksalsschlag von Karven zu führen. Immer wieder bricht ihre Stimme, während sie beschreibt, wie sehr die Nachricht von Daniels Tod damals Menschen weltweit erschütterte.

Tränen und Schicksal

Karven begegnet den Emotionen der Gastgeberin mit Empathie – und mit einer klaren Haltung: „Lass es uns nicht vertiefen.“ Sie weiß, wie groß die Betroffenheit gerade unter Müttern war. „Jede Mutter hat in dem Moment gespürt: Das könnte mir auch passieren.“

Heute blickt Karven anders auf ihr Schicksal. Warum-Fragen an die Vergangenheit, sagt sie, hat sie sich konsequent verboten. „Sie bringen dich nicht weiter. Du bekommst in der Vergangenheit keine Luft.“ Stattdessen hat sie gelernt, ihre Gedanken immer wieder ins Hier und Jetzt zu lenken. Durch ständiges Wiederholen, durch innere Mahnung, gelingt es ihr, sich aus Gedankenspiralen zu befreien. „Die einzige Zone, in der es nicht weh tut, ist das Jetzt.“

In den dunkelsten Momenten, erzählt Karven, bleibt kaum Kraft für große Pläne. „Da funktioniert nur noch das Allerkleinste.“ Für sie waren es Yoga, Atemtechniken und Meditation, die ihr halfen, den Schmerz auszuhalten – und langsam wieder Freude am Leben zu empfinden.

Der Kampf zurück ins Leben

„Ich habe mir so viel zurückgeholt, was mir das Schicksal genommen hat“, erklärt die Schauspielerin. Heute strahlt sie wieder Energie und Lebensfreude aus – auch wenn sie weiß, dass der Verlust immer ein Teil von ihr bleiben wird. Doch Karven hat es geschafft, ihre Trauer in eine Kraftquelle zu verwandeln.

Mit ihrer Geschichte will sie anderen Mut machen, die ähnliche Verluste durchleiden mussten. „Es wird nie wieder so wie früher. Aber du kannst lernen, mit dem Schmerz zu leben und ihn irgendwann in etwas Liebevolles zu verwandeln.“ Diese Botschaft teilt sie auch in ihrem Buch „Diese verdammten Ängste … und wie wir an ihnen wachsen“, in dem sie ihre Erfahrungen verarbeitet.

Ursula Karven steht heute für Stärke, Achtsamkeit und die Botschaft, dass selbst aus tiefster Dunkelheit ein neuer Anfang möglich ist.