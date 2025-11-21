"Viele blaue Flecken": Palina Rojinski spricht über gewalttätigen Ex-Freund

Palina Rojinski öffnet selten ihr Privatleben – doch zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ teilt die Schauspielerin eine sehr persönliche Erfahrung: Sie spricht offen über Gewalt, die sie in einer früheren Beziehung erlebt hat.

Palina Rojinski lässt selten die Türen zu ihrem Inneren offenstehen – doch zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November teilt die Schauspielerin und Moderatorin nun eine sehr persönliche Geschichte. Sie spricht über eine Zeit, in der sie selbst Opfer von Gewalt in einer Beziehung wurde.

„Mir ist das auch mal passiert, es ist sehr lange her, da hatte ich einen Partner, der gewalttätig war. Ich habe unter körperlicher und psychischer Gewalt gelitten“, erzählt Rojinski in einem Instagram-Video. Unter dem Beitrag schreibt sie: „Mir war das peinlich. Ich dachte, mit mir ist etwas nicht in Ordnung, und ich müsste mich ,besser benehmen‘.“

© Getty

Rojinki zog sich zurück

Die damals erlebte Gewalt beschreibt sie als „Schleudergang“. Anfangs wollte sie nicht wahrhaben, was geschah: „Ich dachte, es war aus Versehen und nur das eine Mal, eine große Ausnahme.“ Statt Hilfe zu suchen, suchte sie den Fehler bei sich selbst. Doch die Übergriffe nahmen zu, und Rojinski zog sich zurück: „Weil ich viele blaue Flecken und immer mal wieder sichtbare Zeichen hatte, bin ich kaum rausgegangen. Bei meinem großen Freundeskreis habe ich mich nicht mehr gemeldet und bin so gut wie abgetaucht.“





Erst ihre engsten Freundinnen gaben ihr Halt und Unterstützung, bis sie schließlich den Mut fand, sich zu trennen und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Heute sagt sie: „Gott sei Dank bin ich aus der Beziehung rausgekommen und glimpflich davongekommen, aber es war damals wirklich unangenehm und beängstigend.“

Keine Opferrolle

Die TV-Beauty betont, dass sie sich durch diese Erfahrung nicht als Opfer sieht, sondern ihre innere Stärke entdeckt hat: „Ich danke dieser Erfahrung, weil ich mich nicht als Opfer gesehen habe und auch noch heute nicht sehe, sondern mich im Kern kennengelernt habe. Meine Stärke, meinen Mut, meine Kraft, meinen Fokus, meine Leichtigkeit und meinen Willen gut zu leben.“

Mit ihrem Video hofft Palina Rojinski, anderen Betroffenen Mut zu machen: „Du musst es nicht aushalten, und du darfst dir Hilfe holen“, sagt sie.