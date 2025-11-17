„Frech und feurig!“ - Lainey Wilson startet Countdown zu den CMA Awards

Am Mittwoch steigen in Nashville die 59. CMA Awards, die Oscars der Country Music. Die regierende Königin Lainey Wilson gibt dafür beim oe24-Backstage-Talk die Direktiven.

„Das ist wie ein großes Familientreffen der Country Musik und der Highschool-Schulabschluss zusammen. Ich habe schon als kleines Mädchen davon geträumt!“ Lainey Wilson, die aktuelle Königin der Country Musik, die mit Hymnen wie „Watermelon Moonshine“ oder „Heart Like A Truck“ auch die Pop-Charts aufmischt, moderiert am Mittwoch (19. November) in Nashville die 59. CMA Awards. Also die Oscars der Country Music. Und das als erst dritte weibliche Künstlerin nach Dolly Parton und Reba McEntire. „Ich werde versuchen, diesen verdammt großen Fußstapfen gerecht zu werden und mich dabei selbst nicht so ernst zu nehmen!"

Wilson ist dabei selbst gleich 6 Mal nominiert - auch in der Königsdisziplin „Entertainer des Jahres“, die sie ja schon 2023 als erste Frau seit 7 Jahren gewinnen konnte und bei der sie sich nun gegen Morgan Wallen, Luke Combs, Cody Johnson und Chris Stapleton, also eine rein männliche Konkurrenz, behaupten will. „Ich bin so stolz und habe wirklich das Gefühl, dass Gott mir all meine Herzenswünsche erfüllt hat,“ strahlt sie beim oe24 Backstage-Talk in der Bridgestone Arena und freut sich dabei auch über ihre Kolleginnen Ella Langley („You Look Like You Love Me“) und Megan Moroney („Am I Okay“?) die ebenfalls je 6 Mal nominiert sind. „Es ist einfach toll und erfrischend, diese Frauen zu sehen, die eine Vision haben. Sie machen das nicht nur halbherzig. Sie machen es mit Leidenschaft. Ella und Megan haben ihr Ziel fest im Blick und werden uns noch lange erhalten bleiben.“

Neben Topstars wie Kenny Chesney, Miranda Lambert, Brandi Carlile oder Old Dominion wird Wilson bei den CMA Awards mit einem Hit ihrer aktuellen CD „Whirlwind“ auch im Showprogramm erwartet: „Ich werde dabei meine freche und feurige Seite zeigen. Das wird ein Riesenspaß!“

Das sind die wichtigsten Nominierungen der 59. CMA Awards:

Entertainer:

Luke Combs

Cody Johnson

Chris Stapleton

Morgan Wallen

Lainey Wilson

Sängerin:

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Ella Langley

Megan Moroney

Lainey Wilson

Sänger:

Luke Combs

Cody Johnson

Chris Stapleton

Zach Top

Morgan Wallen

Album:

Am I Okay? — Megan Moroney

Cold Beer & Country Music — Zach Top

F-1 Trillion — Post Malone

I'm the Problem — Morgan Wallen

Whirlwind — Lainey Wilson

Single:

"4x4xU" — Lainey Wilson

"Ain't No Love In Oklahoma" — Luke Combs

"Am I Okay?" — Megan Moroney

"I Never Lie" — Zach Top

"You Look Like You Love Me" — Ella Langley (ft. Riley Green)

Müssen Wilson, Moroney, Langley, Zach Top (5 Nominierungen), Riley Green oder Cody Johnson (je 4) um ihre „Country Music Oscars“ noch zittern so stehen 2 Sieger schon fest: Vince Gill wird mit dem „Willie Nelson Lifetime Achivement Award“ ausgezeichnet und Morgan Wallen erhält den „CMA International Award.“