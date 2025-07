35 Jahre trocken: Elton John rührt mit Posting zu Tränen

Elton John feiert einen besonderen Meilenstein: Seit 35 Jahren lebt die Pop-Legende alkoholfrei – und wird dafür von seiner Familie liebevoll gefeiert. Auf Instagram zeigt der 78-Jährige, wie viel ihm dieser Tag bedeutet.

Pop-Ikone Elton John hat einen ganz besonderen Jahrestag gefeiert – und zwar nicht auf der Bühne, sondern im Kreis seiner Familie. Der 78-Jährige blickt auf 35 Jahre Abstinenz von Alkohol zurück und wurde dafür von seinen engsten Vertrauten hochleben gelassen. Auf Instagram teilte der „Rocket Man“-Sänger nun ein Foto, das diesen Meilenstein würdigt – und das einmal mehr zeigt, wie sehr ihm seine Familie den Rücken stärkt.

Das Bild zeigt mehrere Glückwunschkarten und Blumensträuße, die Elton zu diesem Anlass erhalten hat. Auf einer der Karten steht in liebevoller Handschrift: „Wir sind so stolz auf dich“ – unterschrieben von seinen beiden Söhnen Zachary und Elijah. Eine weitere Karte trägt die Worte: „Wir sind unglaublich stolz auf dich.“ Die persönlichen Botschaften seiner Kinder rühren Fans weltweit – und zeugen davon, wie offen und liebevoll der Musiker mit seiner Vergangenheit und seinem Wandel umgeht.





In der Bildunterschrift schreibt Elton John schlicht, aber bedeutungsvoll: „Dankbar für all die Liebe an meinem Abstinenzgeburtstag.“ Kein großes Statement, keine lange Rede – aber ein klarer Ausdruck von Dankbarkeit und Demut, Eigenschaften, die für den Sänger heute zentrale Bedeutung haben.

Leben von Grund auf geändert

Bereits im vergangenen Jahr sprach Elton John in einem Interview mit dem US-Magazin People offen über seine Entscheidung, 1990 ein nüchternes Leben zu beginnen. Er habe damals erkannt, was ihm wirklich gefehlt habe: „Demut, Dankbarkeit und Glaube“, sagte der Musiker rückblickend. Die Entscheidung, sich von Alkohol und Drogen zu lösen, habe sein Leben grundlegend verändert – nicht nur beruflich, sondern vor allem persönlich.

Heute lebt Elton John mit seinem Ehemann David Furnish und den gemeinsamen Söhnen in einer stabilen und liebevollen Familienstruktur – ein Leben, das ohne diesen mutigen Schritt vor 35 Jahren wohl ganz anders verlaufen wäre.