Kreischalarm um Backstreet Boys

Sie sind die erfolgreichste Teenieband aller Zeiten (130 Millionen verkauften CDs) und brechen auch im 26. Dienstjahr, zu Männern gereift, alle Rekorde. Die Backstreet Boys tanzen heute in der Wiener Stadthalle an. Die 15.000 Tickets waren innerhalb von nur 30 Minuten restlos ausverkauft und wurden auf eBay um bis zu 150 Euro gehandelt. Der Pop-Hype des Jahres.

Rund um 33 Hits liefern Brian Littrell und Co. eine zweistündige Halb-Playback-Show: Die Musik kommt aus der Konserve, nur der Gesang ist live. Dazu gibt’s ausgereifte Tanzchoreo, ein halbes Dutzend Kostümwechsel und große Videoshow.

Nach dem Konzert liefern Nick Carter und Howie Dorough im Platzhirsch noch eine DJ-Show.

Geplante Setlist:

Intro: Everyone *I Wanna Be With You * The Call * Don’t Want You Back * Nobody Else * New Love * Get Down * Chateau * Show Me the Meaning of Being Lonely * Incomplete * Undone * More Than That * The Way It Was * Chances * Shape of My Heart * Drowning * Passionate * Quit Playing Games * As Long as You Love Me * No Place * Breathe* Don’t Wanna Lose You Now * I’ll Never Break Your Heart * All I Have to Give * Everybody (Backstreet’s Back) * We’ve Got It Goin’ On * It’s Gotta Be You * That’s the Way I Like It * Get Another Boyfriend * The One * I Want It That Way

Zugaben: Don’t Go Breaking My Heart * Larger Than Life