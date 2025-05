Denzel Washington in Cannes: Ausraster auf dem roten Teppich!

Dem Hollywood-Star platzte während der Premiere von "Highest 2 Lowest" der Kragen - er wurde sogar handgreiflich

Eigentlich gilt er als Inbegriff von Charme und Gelassenheit: Hollywoodstar Denzel Washington (70) zeigte sich bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes jedoch von einer ungewohnt impulsiven Seite. Kurz vor der überraschenden Verleihung der Ehrenpalme – ein prestigeträchtiger Preis, mit dem Washington unmittelbar vor der Weltpremiere von "Highest 2 Lowest" geehrt wurde – kam es zu einem Zwischenfall mit einem Pressefotografen.

Mehrere Videoaufnahmen dokumentieren die Szene: Noch eben lächelt der zweifache Oscarpreisträger gemeinsam mit Regisseur Spike Lee (68), mit dem er bereits zum fünften Mal zusammenarbeitet, in die Kameras. Doch dann scheint Washington die Drängelei im Blitzlichtgewitter zu viel zu werden.

Denzel Washington rastet auf dem Red Carpet aus. © Getty Images ×

Am Arm gepackt

Offensichtlich verärgert wendet sich der Schauspieler der Fotografenmeute zu und spricht einen älteren, grauhaarigen Fotografen direkt an – mit erhobenem Zeigefinger. Dieser versucht zunächst, die Situation mit einem Lächeln zu entschärfen. Doch was dann folgt, sorgt für Aufsehen: Der Fotograf greift plötzlich nach Washingtons Arm – ein absolutes Tabu in solchen Situationen.

"Hör auf!"

„Hör auf, hör auf, hör auf!“, ruft der Schauspieler lautstark, während er sich mit einer abwehrenden Handbewegung losreißen will. Dabei trifft seine Hand offenbar unbeabsichtigt das Gesicht des Fotografen.





Denzel Washington genoss nachher seinen Moment, als er die Ehrenpalme verliehen bekam. Hier zeigte er sich wieder hochemotional. Der Red-Carpet-Vorfall sorgt in Cannes – und weit darüber hinaus – für Gesprächsstoff.